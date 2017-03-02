Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/03/2017 20:21

FlaÅŸ Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Martin Erdmann

Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erdmann, Bakan Bekir BozdaÄŸ'Ä±n programÄ±nÄ±n iptalinin ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Almanya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da Türk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceÄŸi programÄ±n iptaline neden olan geliÅŸmelerle alakalÄ± olarak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±ldÄ±. Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, Bakan BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da Türk vatandaÅŸlarla buluÅŸacaÄŸÄ± programÄ±n iptaline neden olan geliÅŸmelerle alakalÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun talimatÄ±yla Erdmann bu akÅŸam BakanlÄ±ÄŸa çaÄŸrÄ±ldÄ±. BakanlÄ±kta MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Kemal Bozay tarafÄ±ndan Büyükelçi Erdmann'a bu geliÅŸmeden duyulan rahatsÄ±zlÄ±k ve buna iliÅŸkin tepki aktarÄ±ldÄ±. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantÄ±larÄ± iptal edilmiÅŸti.

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