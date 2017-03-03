Darbe giriÅŸimini yÃ¶neten 38 kiÅŸi belli oldu rekor ceza verildi

15 Temmuz darbe giriÅŸimi operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda devam eden duruÅŸmalarda baÅŸta Fethullah GÃ¼len olmak Ã¼zere 38 kiÅŸiye 2 bin 988 kez mÃ¼ebbet ceza verildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sÄ± general 221 ÅŸüpheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 2 bin 581 sayfalÄ±k çatÄ± iddianamesi mahkemeye gönderildi. Ä°ddianamede, Fetullah Gülen bir numaralÄ± ÅŸüpheli olarak yer alÄ±yor. AyrÄ±ca iddianamede, FETÖ'nün asker üyelerinden oluÅŸan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 ÅŸüpheli de yer alÄ±yor.

AKAR'IN DERDEST EDÄ°LMESÄ° Ä°DDÄ°ANAMEDE

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Org. Hulusi Akar'Ä±n da derdest edilmesi iddianamede yer aldÄ±. Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesi maÄŸduriyetlerden sorumlu tutuldu. Darbeciler için "asker elbisesi giyen teröristler" ifadesi kullanÄ±ldÄ±. 38 konsey üyesi için 2 bin 988 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis isteniyor.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° EMRÄ° 20:30'DA VERÄ°LDÄ°

Ä°ddianamede darbe giriÅŸimi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n AralÄ±k 2015'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Darbe giriÅŸimi için talimat 15 Temmuz akÅŸamÄ± 20:30'da verildi. Darbe giriÅŸiminin 16 Temmuz sabaha karÅŸÄ± 03:00'da baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yordu, erkene çekildi. Ä°ddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduÄŸu belirtilen sanÄ±klar için rekor ceza istendi. 38 sanÄ±ÄŸa 2 bin 988'er kez müebbet hapis cezasÄ± talep edildi. Örgüt lideri Gülen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 firari ÅŸüpheli hakkÄ±nda ise yakalama kararÄ± bulunuyor.

YURTTA SULH KONSEYÄ°NÄ°N BAÅžINDA AKIN ÖZTÜRK VAR

Yurtta Sulh Konseyi'nin baÅŸÄ±nda YAÅž üyesi ve eski Hava Pilot Orgeneral AkÄ±n Öztürk yer aldÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Yüksel Kocaman, Yurtta Sulh Konseyi'nin 1960 darbesine benzer ÅŸekilde 38 kiÅŸiden oluÅŸmasÄ±na dikkat çekti.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Yüksel Kocaman; Yurtta Sulh konseyi üyeleri tespit edilirken, her kuvvetten ÅŸüphelinin, darbenin planlanmasÄ±nda, ülke çapÄ±nda organizasyonunun yapÄ±lmasÄ±nda, sevk ve idare edilmesinde, atama listelerinin ve darbe emirlerinin hazÄ±rlanmasÄ±ndaki rolü ve etkinliÄŸi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YURTTA SULH KONSEYÄ° BELLÄ° OLDU

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili hazÄ±rlanan çatÄ± iddianamesinde, FETÖ'nün asker üyelerinden oluÅŸan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 ÅŸüpheli de yer alÄ±yor. Buna göre Yurtta Sulh Konseyi, AkÄ±n Öztürk, Ahmet Bican KÄ±rker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali YazÄ±cÄ±, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, DoÄŸan Öztürk, Erhan Caha, ErtuÄŸrul Terzi, FÄ±rat AlakuÅŸ, Gökhan Åžahin SönmezateÅŸ, Hakan Evrim, Halil Gül, Ä°lhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet DiÅŸli, Mehmet Partigöç, Mehmet Åžahin, Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, Murat Aygün, Murat KoçyiÄŸit, Mustafa BarÄ±ÅŸ AvÄ±alan, Muzaffer Düzenli, Orhan YÄ±kÄ±lkan, Osman Kardal, Osman KÄ±lÄ±ç, Osman Ünlü, Ömer Faruk HarmancÄ±k, Özcan Karacan, Özkan AydoÄŸdu, Ramazan Gözel, SavaÅŸ KabaklÄ±, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal CoÅŸkun'dan oluÅŸuyor.