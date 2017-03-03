Lazer epilasyon nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, kaÃ§ seansta sonuÃ§ verir?

Lazer epilasyon yatÄ±rmak isteyen kiÅŸilerce sorulan en yaygÄ±n sorulardan biri ise, lazer epilasyon kaÃ§ seansta sonuÃ§ verir sorusu olmaktadÄ±r. Lazer epilasyon sonuÃ§larÄ±nÄ±n uzunluÄŸunu belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, garanti olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmelidir. Buz lazer epilasyonun uygulandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye gÃ¶re: Lazer epilasyon kaÃ§ seansta sonuÃ§ verir

Lazer epilasyonda ilk seansta sonuç almak mümkün olamamaktadÄ±r. Lazer epilasyon yöntemi ile istenmeyen tüylerinden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Ancak lazer epilasyon yatÄ±rmak isteyen kiÅŸilerce sorulan en yaygÄ±n sorulardan biri ise, ‘’lazer epilasyon kaç seansta sonuç verir?’’ sorusu olmaktadÄ±r. Lazer epilasyon sonuçlarÄ±nÄ±n uzunluÄŸunu belirlemeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, garanti olmadÄ±ÄŸÄ± bilinmelidir. Örnek olarak bir kiÅŸi 4 seansta kesin sonuç alabilirken, diÄŸer kiÅŸi 6 seansta sonuç alabilir. Bir kiÅŸinin lazer epilasyona nasÄ±l tepki verdiÄŸini etkileyen birçok faktör bulunmaktadÄ±r. Bu faktörlerden en önemlisi ise; cilt ve kÄ±l türü, kullanÄ±lan lazer türü ve mevcut tÄ±bbi durumlardÄ±r. Bu sebeple de " Lazer epilasyon kaç seansta sonuç verir?" sorusunun cevabÄ± herkes için farklÄ± olabilmektedir.

Ä°lk seansta sonuç almak mümkün mü?

Lazer epilasyonda ilk seansta sonuç almak mümkün olamamaktadÄ±r. KÄ±llarÄ±n 3 farklÄ± evresi bulunur. Lazer epilasyon kÄ±llarÄ± yalnÄ±zca aktif evrede görebilir ve etki edebilir. Bu sebeple de tek seansta bütün kÄ±llar aynÄ± anda aktif evrede olmayacaÄŸÄ± için ilk seansta kesin sonuç alÄ±namamaktadÄ±r. Ancak ilk seanstan itibaren tüylerdeki azalma görülebilir. Buna raÄŸmen, deneyimli, uzman ve alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan uygulanan lazer epilasyon yöntemlerinde, önceden yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucunda tahmini ve ortalama bir süreç belirlemek mümkündür. Örnek olarak, genellikle uygulanan lazer epilasyon sonucunda, ilk seansta tüylerin %20 oranÄ±nda azalmasÄ± öngörülebilir.

Buz lazer epilasyonun uygulandÄ±ÄŸÄ± bölgeye göre: Lazer epilasyon kaç seansta sonuç verir?

Uygulanan buz lazer epilasyon bölgesi de seans sayÄ±larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilen ve etkileyebilen ana faktörler içindedir. Yüz bölgesi, vücudun diÄŸer bölgelerine göre 2-3 seans daha fazla uygulanmasÄ± söz konusu olabilir. Lazer epilasyonun etkisi bazÄ± durumlarda ilk seanstan itibaren fark edilebilmektedir.

Lazer epilasyon tüm vücut kaç seansta biter?

Lazer epilasyon tüm vücut kaç seansta biter sorusu, yine kiÅŸisel özelliklere göre deÄŸerlendirilmelidir. Bu aÅŸamada lazer epilasyonu yaptÄ±racak olan kiÅŸinin tüy ve kÄ±l yapÄ±sÄ±, yoÄŸunluÄŸu etkilidir. Bunu etkileyen diÄŸer faktörlerden biri ise kullanÄ±lan lazer epilasyon cihazÄ±nÄ±n türüdür. ÖrneÄŸin, buz lazer epilasyon gibi epilasyon sistemlerinde 4-6 seansta sonuçlar ortaya çÄ±kabilir. Seans süresi ise tüm vücut için genellikle 45-50 dakika olmaktadÄ±r.

Buz lazer epilasyon nasÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±r?

Buz lazer epilasyon, kÄ±l ve / veya follikül büyüme merkezindeki melanine hedeflenen bir dalga boyunda özel bir Ä±ÅŸÄ±k demeti yayma prensibi ile etki etmektedir. Melanin, renk veren bir yapÄ± olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kar. Lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±, deriden geçer, kÄ±l köküne ulaÅŸÄ±r, bu aÅŸamada melanin tarafÄ±ndan emilir ve Ä±sÄ±ya dönüÅŸtürülerek kÄ±l köküne kalÄ±cÄ± olarak hasar verilir. Bu sayede de istenmeyen tüylerin kalÄ±cÄ± olarak ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenir.

Buz lazer epilasyon kaç ay sürer?

Buz lazer epilasyon için yapÄ±lan ilk muayenede ÅŸayet kiÅŸinin tÄ±bbi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±, hormonal dengesizlikleri yoksa tahmini olarak gereken seans sayÄ±sÄ± tercih edilen merkezlerdeki uzmanlar tarafÄ±ndan bildirilir. ÖrneÄŸin, buz lazer epilasyon için tahmini süre, 4-6 seanstÄ±r. BazÄ± bölgelerde kiÅŸi odaklÄ± olmakla beraber 8 seans kadar da sürebilmektedir. Düzensiz adet dönemleri, polikistik over hastalÄ±ÄŸÄ±, gri veya beyaz tüyler söz konusu ise daha fazla seans gerekebilmektedir. Bu aÅŸamada bilinmesi gereken bazÄ± faktörler bulunmaktadÄ±r. Bunlar:

1. BronzlaÅŸmamak: Lazer epilasyondan sonra deride kabarmanÄ±n en yaygÄ±n nedeni budur. Özellikle epilasyondan önce ya da sonra fazla bronzlaÅŸmaktan kaçÄ±nmak gerekir.

2. Epilasyona baÅŸlamadan en az 2 hafta önce tüyler kökünden alÄ±nmaz. Uygun bir sürec geçirmek için tüyler yalnÄ±zca jilet ya da makas gibi kÄ±saltma yöntemleri ile kÄ±saltÄ±lÄ±r.

3. Epilasyondan önce vücuttaki tüm makyaj, losyon deodorant gibi ürünler temizlenir.

4. Åžayet kronik hastalÄ±klar nedeniyle sürekli ilaç almak gerekiyorsa ziyaret edilen yerlerdeki uzmanlar bilgilendirilmelidir.

Lazer epilasyon için dikkat edilmesi gereken durumlar:

1. Düzensiz dönemler veya polikistik yumurtalÄ±klar gibi hormonal anormallikleriniz varsa

2. KÄ±l renkleri gri ya da beyazsa

3. Düzenli olarak seanslara gidilemeyecekse

Kaynak: http://www.marmarahair.com/