Bakan IÅŸÄ±k net konuÅŸtu TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MenbiÃ§'tir

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k BalÄ±kesir ziyaretinde TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§ olduÄŸunu vurguladÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Türkiye'nin önceliÄŸi ÅŸu anda Münbiç'tir. BaÅŸta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani Menbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kÄ±sa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Bakan Fikri IÅŸÄ±k, BalÄ±kesir ValiliÄŸini ziyaretinde bir gazetecinin kendisine yönelik "Münbiç'te hareketlilik var. Bununla ilgili deÄŸerlendirmelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine, Bab'Ä±n DEAÅž'tan temizlenmesinden sonra önceliÄŸi Münbiç'e verdiklerini söyledi. IÅŸÄ±k, bu aÅŸamada bölgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Önce DEAÅž bazÄ± yerleri rejime bÄ±raktÄ±. Åžimdi de gördüÄŸümüz kadarÄ±yla PYD, YPG, bazÄ± yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslÄ±nda PYD'nin DEAÅž'Ä±n ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiÄŸi iddiamÄ±zÄ± doÄŸrulayan, ispatlayan bir geliÅŸme. Yani birbirine düÅŸman gibi görünen pek çok yapÄ±nÄ±n kolaylÄ±kla bir araya geldiÄŸini ÅŸu birkaç günlük hareketlilikten gördük. Bu noktada tabii Türkiye'nin önceliÄŸi ÅŸuanda Menbiç'tir. BaÅŸta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerini tutmasÄ±nÄ± bekliyoruz. FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki PYD, PKK unsurlarÄ±nÄ±n kesinlikle FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±ndan yani Menbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu ABD'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kÄ±sa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu noktada da çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdürüyoruz."