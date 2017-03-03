Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/03/2017 18:21

Cumhuriyet Gazetesi Ã¶nÃ¼nde ateÅŸ aÃ§Ä±p kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ± Ã§ok geÃ§meden yakalandÄ±

cumhuriyet gazetesi saldÄ±rÄ±

Sabah erken saatlerde Cumhuriyet Gazetesi Ã¶nÃ¼nde ateÅŸ aÃ§an ve ardÄ±ndan olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Emniyetten yapÄ±lan açÄ±klamada, olayÄ± gerçekleÅŸtiren Ö.K'nin silahÄ±yla birlikte yakalandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸüphelinin sorgusunda aÅŸÄ±rÄ± alkolün etkisinde olduÄŸunu, hedef gözetmeden havaya ateÅŸ ettiÄŸini, bir kiÅŸi yada kuruma karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi belirtildi. Gazetenin bulunduÄŸu sokakta sabah erken saatte bir taksiden 2 el ateÅŸ edilmiÅŸ, kurÅŸunlardan biri Cumhuriyet Gazetesi'nin karÅŸÄ±sÄ±ndaki mezarlÄ±k duvarÄ±na isabet etmiÅŸti.

 
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