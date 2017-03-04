ABD'nin o raporuna TÃ¼rkiye'nin tepkisi sert oldu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼lkelerin insan haklarÄ± ihlallerine iliÅŸkin dÃ¼n yayÄ±mlanan raporuna TÃ¼rkiye'den tepki geldi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "3 Mart 2017'de yayÄ±mlanan son raporun ülkemizle ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n kabul edilemeyecek iddialar, yanlÄ±ÅŸ tanÄ±mlamalar ve gerçekten uzak yorumlar içerdiÄŸi görülmüÅŸtür" dendi.

BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan açÄ±klamada "raporun nesnellik konusunda hiçbir dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r" ifadeleri de yer aldÄ±.

Darbe giriÅŸimi ve KHK'lar

Raporda, 15 Temmuz baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimini desteklemekle suçlanan on binlerce kiÅŸinin çoÄŸunlukla yeterli delil olmadan hapsedildiÄŸi kaydediliyor.

KHK'larla ÅŸüphelilerin hukuki desteÄŸe eriÅŸiminin kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±, suçlama olmadan bir aya yakÄ±n gözaltÄ±nda tutulduÄŸu, bazÄ± vakalarda mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konduÄŸu ve kendisinin ya da ailesinin kamu iÅŸlerinden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtiliyor.

Türkiye hükümetinin olaÄŸanüstü hal vasÄ±tasÄ±yla bazÄ± güvenceleri kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, sonrasÄ±nda ise kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± hafiflettiÄŸi de raporda yer alÄ±yor.

BasÄ±n özgürlüÄŸü

BasÄ±n özgürlüÄŸüne iliÅŸkin endiÅŸelere ve hapishanedeki yüksek sayÄ±da gazetecinin varlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda "Hükümeti eleÅŸtirmenin misillemeye yol açacaÄŸÄ± korkusuyla oto sansür yaygÄ±n" deniyor.

Kürtçe yayÄ±n yapan basÄ±n organlarÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n "korunmasÄ±z halklarÄ±n bilgiye ve farklÄ± görüÅŸlere eriÅŸimini kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±" kaydediliyor.

Hükümetin çatÄ±ÅŸma bölgelerine uluslararasÄ± basÄ±nÄ±n eriÅŸimini engelleme giriÅŸimleri de raporda yer alÄ±yor.

GüneydoÄŸu'daki çatÄ±ÅŸmalar

"Terörist PKK ile savaÅŸÄ±rken, hükümete baÄŸlÄ± güvenlik güçleri sivilleri korumak için yeterli önlemleri almakta baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±" denilen raporda, çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸinin yer deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±, 200 sivilin de öldüÄŸü kaydediliyor.

Türkiye'den yapÄ±lan açÄ±klamada ise "Terör örgütleriyle haklÄ± mücadelemizin gerçeklerle örtüÅŸmeyen biçimde yansÄ±tÄ±lmasÄ± derin hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada "PKK terör örgütüne karÅŸÄ± yürütülen mücadelemizin 'iç çatÄ±ÅŸma' olarak nitelendirilmesi ise hiçbir ÅŸekilde kabul edilemez" ifadeleri yer aldÄ±.

YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±

Raporda hükümetin 3 binden fazla yargÄ± mensubunu kovduÄŸu, bunun da "YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da kÄ±sÄ±tlayan, mahkeme sürecini karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±ran ya da erteleyen korku atmosferi yarattÄ±ÄŸÄ±" belirtiliyor.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'na eleÅŸtiri

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson geleneÄŸi bozarak, bir önceki Obama yönetiminin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu kendisi açÄ±klamadÄ±. Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± bu kararÄ±n dünyada insan haklarÄ± ihlallerinin yaygÄ±n olduÄŸu ülkelere cesaret vereceÄŸini ve yeni yönetimin insan haklarÄ± ideallerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar.

Raporda dünyanÄ±n bazÄ± bölgelerinde yolsuzluk, iÅŸkence ve azÄ±nlÄ±klara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.

KadÄ±nlara karÅŸÄ± cinsel taciz, basÄ±n ve internete yönelik artan bir ÅŸekilde sansür, muhalif gruplara baskÄ± ve halklarÄ±n kendi yönetimlerini belirlemesine yönelik engeller de raporda endiÅŸe verici geliÅŸmeler olarak sÄ±ralanÄ±yor.

Raporda, ifade ve toplanma özgürlüÄŸü gibi temel haklarÄ±n dünya genelinde kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±, insan haklarÄ± aktivistleri içinse koÅŸullarÄ±n giderek zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe