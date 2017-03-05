DÃ¼ÅŸen Suriye savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu

Hatay'Ä±n kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda 9 saat sonra bulundu.

Hatay'Ä±n merkez Antakya ilçesi YaylacÄ±k mahallesi kÄ±rsalÄ±na düÅŸen Suriye savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ±nÄ± alan ekipler, pilotu arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre paraÅŸütle atladÄ±ÄŸÄ± belirlenen pilotunun paraÅŸütü AltÄ±nözü ilçesinin kÄ±rsal kesimdeki Fatikli Mahallesi'nde uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü alandan yaklaÅŸÄ±k 40 kilometre güneyde bulundu. ParaÅŸütün bulunmasÄ± ardÄ±ndan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bu bölgede yoÄŸunlaÅŸtÄ±ran ekipler, bölgenin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olmasÄ± ve topraÄŸÄ±n çamur halde olmasÄ± nedeniyle arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aÄŸÄ±r ÅŸartlar altÄ±nda sürdürdü.AltÄ±nözü ilçesi Fatikli Mahallesi kÄ±rsal kesimindeki özellikle yüksek kesimlere ve tepeliklere yönelik aramalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±ran jandarma ve polis özel harekat ekipleri 9 saatlik çalÄ±ÅŸma ardÄ±ndan paraÅŸütün bulunduÄŸu yerin yaklaÅŸÄ±k 500 metre uzaÄŸÄ±nda uçaÄŸÄ±n pilotunu bitkin halde buldu.

HASTANEDE TEDAVÄ° ALTINA ALINDI

Suriyeli olduÄŸu belirlenen ve ismi açÄ±klanmayan pilot ilk olarak AltÄ±nözü Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü, burada ambulansa alÄ±nan ve ilk müdahalesi yapÄ±lan pilot, ardÄ±ndan eskort eÅŸliÄŸinde Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu arada düÅŸen uçaÄŸÄ±n tek kiÅŸilik olduÄŸu ve uçakta baÅŸka kimse olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±nca bölgedeki arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na son verildi.