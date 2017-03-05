Hedef MenbiÃ§ dedi PYD ABD Rusya TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda birlik oldu

TÃ¼rkiye'nin El Bab operasyonundan sonra hedefini MenbiÃ§'e Ã§evirmesi kÃ¶tÃ¼ karÅŸÄ±landÄ±. Esad, Rusya ve ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin MÃ¼nbiÃ§'e asker gÃ¶ndermesi TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸtikleri ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Münbiç yakÄ±nlarÄ±nda muhtemel çatÄ±ÅŸmalarÄ± engellemek için koalisyona ait zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n devriye gezdiÄŸini açÄ±kladÄ±."ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Münbiç'in kuzeyine askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ± ve bölgede devriye gezdiÄŸine" dair haberler çÄ±kmasÄ± üzerine Albay Dorrian, Twitter hesabÄ± üzerinden açÄ±klama yaptÄ±.

ABD SÖZCÜSÜ: HEDEF, DEAÅž'IN YENÄ°LMESÄ°

Sözcü, "@CJTFOIR (BirleÅŸik Görev Gücü DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu) bu adÄ±mÄ±, koalisyon üyelerine ve ortaklarÄ±na güvence vermek, saldÄ±rÄ±larÄ± caydÄ±rmak ve DEAÅž'Ä±n yenilmesine odaklanmaya devam etmek üzere attÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Dorrian, "@CJTFOIR düÅŸmanca hareketleri caydÄ±rmak, yönetiÅŸimi iyileÅŸtirmek ve YPG'nin orada daimi bir varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± temin etmek için Münbiç civarÄ±ndaki kuvvetleri artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." paylaÅŸÄ±mÄ±nda da bulundu.Dorrian ayrÄ±ca Koalisyonun geçen yazdan beri Münbiç'te kuvvet bulundurduÄŸunu kaydetti. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan (Pentagon) yapÄ±lan açÄ±klamada ise Münbiç'e Suriye rejimi ve Rusya'ya ait zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n, insani yardÄ±m konvoylarÄ±na eÅŸlik ederek ilçeye girdiÄŸi ifade edilmiÅŸti. Türkiye'nin Münbiç'i YPG'den temizleyeceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esad, Rusya ve ABD öncülüÄŸündeki koalisyon güçlerinin Münbiç'e asker göndermesi Türkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸtikleri ÅŸeklinde yorumlandÄ±.