Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/03/2017 10:33

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼ Reina'nÄ±n akÄ±beti belli oldu


SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan biri olan Reina, farklÄ± bir yerde tekrar aÃ§Ä±lacak.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalarak kana bulanan ve katliam sonrasÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan Reina Gece Kulübü tekrardan açÄ±lacak. Yeni mekanÄ±nda açÄ±lmasÄ± planlanan gece kulübü için arayÄ±ÅŸlar sürüyor. Habertürk'un haberine göre, Reina'nÄ±n sahibi Mehmet Koçarslan ilk olarak rakip mekanÄ± Sortie'ye talip oldu. Mülk sahibinden ret cevabÄ± alan Koçarslan, boÄŸaz hattÄ±nda mekan arayÄ±ÅŸlarÄ±na devam ediyor. Uygun mekan bulunduÄŸu takdirde, yaz baÅŸÄ±nda Reina'nÄ±n görkemli bir törenle açÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

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Hedef MenbiÃ§ dedi PYD ABD Rusya TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda birlik oldu

TÃ¼rkiye'nin El Bab operasyonundan sonra hedefini MenbiÃ§'e Ã§evirmesi kÃ¶tÃ¼ karÅŸÄ±landÄ±. Esad, Rusya ve ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin MÃ¼nbiÃ§'e asker gÃ¶ndermesi TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸtikleri ÅŸeklinde yorumlandÄ±.


DÃ¼ÅŸen Suriye savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu

Hatay'Ä±n kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda 9 saat sonra bulundu.

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ABD'nin o raporuna TÃ¼rkiye'nin tepkisi sert oldu

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¼lkelerin insan haklarÄ± ihlallerine iliÅŸkin dÃ¼n yayÄ±mlanan raporuna TÃ¼rkiye'den tepki geldi