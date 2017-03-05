YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼ Reina'nÄ±n akÄ±beti belli oldu

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan biri olan Reina, farklÄ± bir yerde tekrar aÃ§Ä±lacak.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalarak kana bulanan ve katliam sonrasÄ± kapÄ±larÄ±nÄ± kapatan Reina Gece Kulübü tekrardan açÄ±lacak. Yeni mekanÄ±nda açÄ±lmasÄ± planlanan gece kulübü için arayÄ±ÅŸlar sürüyor. Habertürk'un haberine göre, Reina'nÄ±n sahibi Mehmet Koçarslan ilk olarak rakip mekanÄ± Sortie'ye talip oldu. Mülk sahibinden ret cevabÄ± alan Koçarslan, boÄŸaz hattÄ±nda mekan arayÄ±ÅŸlarÄ±na devam ediyor. Uygun mekan bulunduÄŸu takdirde, yaz baÅŸÄ±nda Reina'nÄ±n görkemli bir törenle açÄ±lmasÄ± hedefleniyor.