DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n pilotundan ilk aÃ§Ä±klama geldi Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vuracaktÄ±m vuruldum

Suriye'nin Lazkiye ÅŸehrinden havalanan ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurmak isteyen pilotun Hatay'a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve 500 metre boyunca yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hatay'Ä±n merkez Antakya ilçesi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na düÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uçaÄŸÄ±ndan paraÅŸütle atlayan pilotun Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlÄ± Suriyeli pilotun omurgasÄ±nda kÄ±rÄ±k olduÄŸu, bacaklarÄ± ve yüzünde yaralar bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen pilotun uyuduÄŸu gözlendi.

"Ä°DLÄ°B KIRSALINI VURACAKTIM"

Pilot Sufhan'Ä±n ifadesinde, uçakla Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurmak için Lazkiye'den havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu sÄ±rada vurulduÄŸunu söylediÄŸi kaydedildi. Pilotun paraÅŸütle atladÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 500 metre yürüdüÄŸü öÄŸrenildi.