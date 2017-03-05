Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/03/2017 15:23

DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n pilotundan ilk aÃ§Ä±klama geldi Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vuracaktÄ±m vuruldum


Suriye'nin Lazkiye ÅŸehrinden havalanan ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurmak isteyen pilotun Hatay'a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve 500 metre boyunca yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Hatay'Ä±n merkez Antakya ilçesi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na düÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uçaÄŸÄ±ndan paraÅŸütle atlayan pilotun Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Hatay Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde görüntülenen albay rütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56) adlÄ± Suriyeli pilotun omurgasÄ±nda kÄ±rÄ±k olduÄŸu, bacaklarÄ± ve yüzünde yaralar bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtilen pilotun uyuduÄŸu gözlendi.

"Ä°DLÄ°B KIRSALINI VURACAKTIM"

Pilot Sufhan'Ä±n ifadesinde, uçakla Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurmak için Lazkiye'den havalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu sÄ±rada vurulduÄŸunu söylediÄŸi kaydedildi. Pilotun paraÅŸütle atladÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k 500 metre yürüdüÄŸü öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼ Reina'nÄ±n akÄ±beti belli oldu

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ä°stanbul'un gÃ¶zde mekanlarÄ±ndan biri olan Reina, farklÄ± bir yerde tekrar aÃ§Ä±lacak.


Hedef MenbiÃ§ dedi PYD ABD Rusya TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda birlik oldu

TÃ¼rkiye'nin El Bab operasyonundan sonra hedefini MenbiÃ§'e Ã§evirmesi kÃ¶tÃ¼ karÅŸÄ±landÄ±. Esad, Rusya ve ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin MÃ¼nbiÃ§'e asker gÃ¶ndermesi TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± birleÅŸtikleri ÅŸeklinde yorumlandÄ±.


DÃ¼ÅŸen Suriye savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu bulundu

Hatay'Ä±n kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda 9 saat sonra bulundu.