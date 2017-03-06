Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/03/2017 13:22

SavcÄ±dan yÄ±llardÄ±r yargÄ±lanan Hanefi AvcÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ karar


Eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ± iÃ§in savcÄ± "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" ve "6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suÃ§larÄ±ndan beraatini talep etti. Devrimci Karargah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin bir kÄ±smÄ±na hapis cezasÄ± verilirken bir kÄ±smÄ±na da para ceza verildi.

Devrimci Karargah örgütü üyesi olduklarÄ± ve örgüte yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla, eski Emniyet Müdürü Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mütalaa açÄ±klandÄ±.Eski Emniyet Müdürü Hanefi AvcÄ±'nÄ±n da sanÄ±klarÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu Devrim Karargah terör örgütü davasÄ±nda sona gelindi. Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 7. celsesi görülen duruÅŸmada SavcÄ± Bilgin Uysal esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

SAVCI BERAAT TALEP ETTÄ°

SavcÄ±, Hanefi AvcÄ± hakkÄ±nda "SilahlÄ± terör örgütüne yardÄ±m etmek" ve "6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarÄ±ndan beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi olduklarÄ± ve örgüte yardÄ±m ettikleri iddiasÄ±yla yargÄ±lanan diÄŸer sanÄ±klardan bir kÄ±smÄ± hakkÄ±nda hapis cezasÄ± talep edilirken; bir kÄ±smÄ± hakkÄ±nda da beraat talep edildi. 69 sanÄ±klÄ± Devrimci Karargah davasÄ±, YargÄ±tay 16. Ceza Daire'sinde 2015 yÄ±lÄ±nda bazÄ± sanÄ±klar yönünden kÄ±smen bozulmuÅŸtu.

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