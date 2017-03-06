Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/03/2017 14:48

El Bab'da TÃ¼rk askerine havan topuyla saldÄ±rdÄ±lar yaralÄ± askerler var

son dakika

Suriyeâ€™nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab ilÃ§esinde TSK'ya yÃ¶nelik YPG havanlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ± sonucunda 4 TÃ¼rk askerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ä°HA'nÄ±n haberine göre Suriye’nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab ilçesi kÄ±rsalÄ±ndaki Türk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± bölgeye Mümbiç’ten PYD tarafÄ±ndan havanlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi.Terör örgütünün saldÄ±rÄ±sÄ±nda MuÅŸ 49’uncu Komando TugayÄ±ndan bölgeye gönderilen 4 uzman çavuÅŸ yaralandÄ±.

YaralÄ± askerler tahliye edilerek, sÄ±nÄ±rdaki Çobanbey SÄ±hhi Tahliye noktasÄ±na götürüldü. YaralÄ± askerlerden biri helikopter ile Gaziantep’e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi.

YPG HEDEFLERÄ° VURULDU

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Mümbiç’teki YPG hedeflerinin ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla imha edildiÄŸi bildirildi.

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SavcÄ±dan yÄ±llardÄ±r yargÄ±lanan Hanefi AvcÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ± iÃ§in savcÄ± "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" ve "6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suÃ§larÄ±ndan beraatini talep etti. Devrimci Karargah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin bir kÄ±smÄ±na hapis cezasÄ± verilirken bir kÄ±smÄ±na da para ceza verildi.


6 PKK'lÄ±nÄ±n firar ettiÄŸi yÃ¼ksek gÃ¼venlikli cezaevindeki nÃ¶betÃ§i asker uyumaya gitmiÅŸ

DiyarbakÄ±r D Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Cezaevi'nden kaÃ§an 6 ttutuklu PKK'lÄ±nÄ±n kaÃ§masÄ± Ã¼zerine dava aÃ§Ä±ldÄ±. DavanÄ±n iddianamesinde firarÄ±n olduÄŸu gÃ¼n infaz koruma memurlarÄ±nÄ±n sayÄ±m yapmadan tam mevcut bildirdiÄŸi, firarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kulede nÃ¶betÃ§i olan askerin de baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle koÄŸuÅŸa uyumaya gittiÄŸi belirtildi.


DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n pilotundan ilk aÃ§Ä±klama geldi Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vuracaktÄ±m vuruldum

Suriye'nin Lazkiye ÅŸehrinden havalanan ve Ä°dlib kÄ±rsalÄ±nÄ± vurmak isteyen pilotun Hatay'a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve 500 metre boyunca yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.