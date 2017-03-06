El Bab'da TÃ¼rk askerine havan topuyla saldÄ±rdÄ±lar yaralÄ± askerler var

Eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hanefi AvcÄ± iÃ§in savcÄ± "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m etmek" ve "6136 sayÄ±lÄ± AteÅŸli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suÃ§larÄ±ndan beraatini talep etti. Devrimci Karargah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin bir kÄ±smÄ±na hapis cezasÄ± verilirken bir kÄ±smÄ±na da para ceza verildi.