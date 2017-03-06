El Bab'da TÃ¼rk askerine havan topuyla saldÄ±rdÄ±lar yaralÄ± askerler var

Suriyeâ€™nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab ilÃ§esinde TSK'ya yÃ¶nelik YPG havanlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ± sonucunda 4 TÃ¼rk askerinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°HA'nÄ±n haberine göre Suriye’nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab ilçesi kÄ±rsalÄ±ndaki Türk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n görev yaptÄ±ÄŸÄ± bölgeye Mümbiç’ten PYD tarafÄ±ndan havanlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi.Terör örgütünün saldÄ±rÄ±sÄ±nda MuÅŸ 49’uncu Komando TugayÄ±ndan bölgeye gönderilen 4 uzman çavuÅŸ yaralandÄ±.
YaralÄ± askerler tahliye edilerek, sÄ±nÄ±rdaki Çobanbey SÄ±hhi Tahliye noktasÄ±na götürüldü. YaralÄ± askerlerden biri helikopter ile Gaziantep’e, 3 asker ise 2 ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. YaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi.
YPG HEDEFLERÄ° VURULDU
Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Mümbiç’teki YPG hedeflerinin ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla imha edildiÄŸi bildirildi.