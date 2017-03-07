Gaziantep'te patlama faciadan son anda dÃ¶nÃ¼ldÃ¼

Gaziantep Sanayi Sitesi'ndeki bir lastik kaplama atÃ¶lyesinde meydana gelen patlamada Ã¶len veya yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Olay, bu sabah Küsget Sanayi Sitesi 18. Cadde'de bulunan bir lastik kaplama atölyesinde meydana geldi. Saat 06:20'de büyük bir gürültüyle yaÅŸanan patlamanÄ±n sesi kentin birçok noktasÄ±ndan duyuldu.Patlama sonrasÄ± olay yerine çok sayÄ±da itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. PatlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alan tam bir savaÅŸ alanÄ±na dönerken, mesai saati olmamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla atölyede ölen ya da yaralanan olmadÄ±.

OrtalÄ±k savaÅŸ alanÄ±na döndüÖte yandan patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± atölyenin yan taraftaki iÅŸyerinde bulunan bir kiÅŸi hafif ÅŸekilde yaralanÄ±rken, olayÄ±n lastik kaplama atölyesinin kazan dairesinde meydana geldiÄŸi tahmin ediliyor.Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgedeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.