FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸok itiraf Yurtta Sulh konseyinin baÅŸkanÄ± Hulusi Akar

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda devam eden duruÅŸmalarda tutuklu sanÄ±klardan Åžamil Topal, "Alay KomutanÄ± Albay Turgut Ã‡elebi, 'Yurtta Sulh Konseyi'nin baÅŸÄ±nda Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n olduÄŸunu sÃ¶yledi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Gaziantep 7'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe giriÅŸimine yönelik aralarÄ±nda dönemin 106'ncÄ± Topçu Alay KomutanÄ± Albay Turgut Çelebi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± alayda görevli 12'si tutuklu, toplam 35 asker hakkÄ±nda, 'SilahlÄ± terör örgütüne üye olma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karÅŸÄ± silahlÄ± isyanda bulunma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etme' suçlarÄ±ndan 5'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. 7'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde baÅŸlayan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na aralarÄ±nda dönemin 106'ncÄ± Topçu Alay KomutanÄ± Albay Turgut Çelebi'nin de bulunduÄŸu alayda görevli 12'si tutuklu 34 asker ve avukatlarÄ± ile sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Adliye çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±nan duruÅŸmaya gelenler, üst aramasÄ±ndan geçirildikten sonra salona alÄ±ndÄ±. DuruÅŸmada mahkeme baÅŸkanÄ± Ercan Kumhak, önce tutuksuz sanÄ±klarÄ± dinledi. Darbe giriÅŸiminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gecesi tayinleri çÄ±kan askerler için gazinoda veda kokteyli düzenlendiÄŸi belirtilen iddianamede sanÄ±klar, sözlü ve yazÄ±lÄ± savunma yaptÄ±.

SANIKLAR DÄ°NLENDÄ°

Davada tutuksuz yargÄ±lanan astsubay Hakan Kayacan, görevli olduÄŸu Suriye'de yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndan izinli olarak gelip yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Ercan Kumhak'Ä±n iddianame ve neyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± yönünde bilgilendirdiÄŸi astsubay Kayacan, bakÄ±m kÄ±smÄ±nda olduÄŸunu ancak 15 Temmuz akÅŸamÄ± muhabere merkezinde nöbet tuttuÄŸunu ve görevinin Mesaj Evrak DaÄŸÄ±tÄ±m Sistemi (MEDAS) ve Evrak Yönetim Sistemi'nden (EYS) gelen mesajlarÄ± nöbetçi amire teslim etmek olduÄŸunu söyledi. SanÄ±k AkÄ±n Ergül ise, toplantÄ± yapan Alay KomutanÄ± Albay Turgut Çelebi'nin kendilerine Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi (KOKTOD) düzeni talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini anlatarak, ÅŸöyle dedi: "KomutanÄ±n elinde 50- 60 sayfalÄ±k bir emir vardÄ±. Biz bu emrin içeriÄŸini görmedik ve tebliÄŸ etmedik. Saat 03.00'te sÄ±kÄ± yönetim, 6'da sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini söyledi. Daha sonra ikinci bir toplantÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ±, mühimmatÄ±n güvenliÄŸe alÄ±nmasÄ±nÄ± kÄ±ÅŸla güvenliÄŸi ve KOKTOD için araçlarÄ±n çekilmesini söyledi. Benim katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ilk toplantÄ±ydÄ±, 5 dakika sürdü. KOKTOD toplumsal olaylara karÅŸÄ± alÄ±nan bir düzendir. Her birliÄŸin farklÄ± bir KOKTOD düzeni vardÄ±r. HazÄ±rlÄ±k emrini baÄŸlÄ± bulunduÄŸumuz birliÄŸin komutanÄ± verir, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kÄ±lmasÄ± valiliÄŸin emriyle olur. Bir ÅŸüpheli emir vardÄ±. Ülkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± olduÄŸu belliydi fakat kÄ±ÅŸla komutanÄ± niyetini belli etmedi. Biz hain deÄŸiliz, ben beratÄ±mÄ± istiyorum."

"HULUSÄ° AKAR KONSEYÄ°N BAÅžKANI' DEDÄ°"

15 Temmuz'da Karargah Bölük KomutanÄ± olan tutuklu sanÄ±klardan yüzbaÅŸÄ± Åžamil Topal da, Erzurum'dan atandÄ±ÄŸÄ± Ä°slahiye'ye 11 Temmuz günü geldiÄŸini ve ilk 3 gün ev ve çocuklarÄ±nÄ±n okul iÅŸlemleri ile birliÄŸe katÄ±lma iÅŸlerini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Darbe giriÅŸiminin olduÄŸu 15 Temmuz'da nöbetçi amirin kendisini telefonla arayÄ±p mesai olduÄŸunu söylemesiyle alaya gittiÄŸini söyleyen Topal, rütbeli askerlerle toplantÄ± yapan Alay KomutanÄ± Albay Turgut Çelebi'nin 'Yurtta Sulh Konseyi'nin baÅŸÄ±nda Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n olduÄŸunu söylediÄŸini ifade etti. Topal, ÅŸunlarÄ± söyledi: "ToplantÄ±da Alay KomutanÄ± elinde MEDAS'tan geldiÄŸini sonradan öÄŸrendiÄŸim evrakla masanÄ±n bayÄ±na geçti ve özetle; sözde Yurtta Sulh Konseyi olduÄŸunu ve Hulusi Akar'Ä±n da baÅŸkanÄ± olduÄŸunu, saat 03.00'te sÄ±kÄ±yönetim ilan edileceÄŸi, saat 06.00'da da sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi ve elimizdeki araçlarÄ± sordu. akabinde mühimmat depolarÄ±nÄ±n emniyetini alÄ±n ve emniyete yönelik 'AraçlarÄ± çÄ±karÄ±n' emrini verdi. Ben kanun ve yasa dÄ±ÅŸÄ± hiç bir eylem yapmadÄ±m. Silah aldÄ±rmadÄ±m. araç çÄ±karmadÄ±m. 8 aydÄ±r büyük bir hatayla tutukluyum. Bu hatayÄ± 8 aydÄ±r kimseye anlatamadÄ±m. BeraatÄ±mÄ± ve tahliyemi istiyorum."