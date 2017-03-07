Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/03/2017 11:06

Antalya'da gÃ¼venlik zirvesi ABD Rusya TÃ¼rkiye aynÄ± masada


ABD Rusya TÃ¼rkiye'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Suriye ve Irak'ta yaÅŸanan olaylarla ilgili bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik konularÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valery Vasilyeviç GerasÄ±mov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla Antalya'da üçlü bir toplantÄ± düzenlendi. ToplantÄ±da, Suriye ve Irak baÅŸta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konularÄ±n görüÅŸüldüÄŸü belirtildi. Genelkurmay da toplantÄ±da Suriye ve Irak sorunlarÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸunu doÄŸruladÄ±.

GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katÄ±lÄ±mÄ±yla Antalya'da üçlü bir toplantÄ± düzenlenmiÅŸtir. ToplantÄ±da, Suriye ve Irak baÅŸta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüÅŸülmektedir."

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