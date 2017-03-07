Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/03/2017 12:39

TÃ¼rkiye'nin Musul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun olduÄŸu mahalle DAEÅž'ten temizlendi

TÃ¼rkiye'nin Musul BaÅŸkonsolosluÄŸu

Musul'un batÄ±sÄ±nda Teyyaran mahallesinde bulunan TÃ¼rkiye'nin Musul BaÅŸkonsolosluk binasÄ±nÄ±n da olduÄŸu mahalle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±

Teyyaran mahallesi'nin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Musul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun bulunduÄŸu alana hemen girilemedi. Konsolosluk binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgedeki TNT ve diÄŸer patlayÄ±cÄ±lar temizlendikten sonra söz konusu sahaya girildi.

Irak'Ä±n en büyük ikinci ili Musul'un haziran 2014'te Terör örgütü DEAÅž'Ä±n eline düÅŸmesinin ardÄ±ndan Türkiye'nin Musul BaÅŸkonsolosluÄŸu boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n iÅŸgal ettikleri konsolosluk binasÄ±nÄ± karargah olarak kullanmasÄ± nedeniyle koalisyon uçaklarÄ± daha önce binayÄ± vurmuÅŸ ve bu yüzden binanÄ±n büyük oranda kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi ve enkaza dönüÅŸtüÄŸü belirtilmiÅŸti.

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