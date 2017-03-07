Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu ve Esad hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Hatay'Ä±n AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§esinde 4 Mart'ta dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu ve BeÅŸar Esad hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunuldu

Ä°stanbul Barosundan avukatlar Gülden Sönmez ve Cihat Gökdemir tarafÄ±ndan verilen dilekçede, savaÅŸ pilotu Muhammed Sufhan'Ä±n Suriye'de sivilleri bombaladÄ±ÄŸÄ±, Esad'Ä±n da bombalama emrini veren kiÅŸi olduÄŸu ifade edildi.Dilekçe verilmesinin ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± önünde toplanan grup adÄ±na bir açÄ±klama yapan avukat Gökdemir, Suriye'de devlet rejiminin uzun süredir halkÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, milyonlarca insanÄ±n mülteci durumuna düÅŸtüÄŸünü ve maÄŸdur olduÄŸunu kaydetti.DüÅŸen Suriye uçaÄŸÄ±nÄ±n pilotu hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmak için toplandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Gökdemir, "Biz hem uçaÄŸÄ±n pilotunun beyanlarÄ±ndan hem de Suriye'de bu maÄŸduriyeti yaÅŸayan insanlarÄ±n beyanlarÄ±ndan savaÅŸ uçaÄŸÄ± pilotunun savaÅŸ suçu ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suç iÅŸlediÄŸini tespit etmiÅŸ bulunuyoruz." dedi.Gökdemir, yaptÄ±klarÄ± tespitin mahkemeler tarafÄ±ndan da yapÄ±larak Suriyeli pilotun cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini dile getirerek, "Hem pilot hem de Suriye'de bu pilotlara bu görevleri veren BeÅŸar Esed hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuÅŸtu.Avukatlar Gökdemir ve Sönmez, ÅŸüpheli pilotun Hatay'da bulunmasÄ±ndan dolayÄ± soruÅŸturmanÄ±n orada süreceÄŸini kaydetti.