Emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t kalp krizi geÃ§irdi

25. Genelkurmay baÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t hakkÄ±ndaki kÃ¶tÃ¼ haberi eÅŸi verdi.

25. Genelkurmay baÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BüyükanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, eski adÄ± GATA olan, Abdülhamit Hastanesi'nin yoÄŸun bakÄ±m servisine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

EÅžÄ°NDEN AÇIKLAMA

Sözcü gazetesinden SaygÄ± Öztürk'ün haberine göre BüyükanÄ±t'Ä±n eÅŸi Filiz BüyükanÄ±t, ÅŸunlarÄ± söyledi: Herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yoktu. Bugün yürüyüÅŸünü de yapmÄ±ÅŸtÄ±. DÄ±ÅŸardaydÄ±k, aniden terledi. GATA'ya götürdük, doktorlar bu tür rahatsÄ±zlÄ±klar olabileceÄŸini belirtti. Bu gece yoÄŸun bakÄ±mda kalmasÄ±nÄ± istediler. YarÄ±n normal odaya alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler. Hiç beklemediÄŸimiz bir ÅŸey olduÄŸu için elimiz ayaÄŸÄ±mÄ±z dolaÅŸtÄ±. Ben de ÅŸu anda hastanedeyim.