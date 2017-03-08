DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedir ve neden 8 Mart'ta kutlanÄ±yor

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼, Ã¶zellikle emektar kadÄ±nlara BM Genel Kurulu tarafÄ±ndan atfedilmiÅŸ Ã¶zel bir gÃ¼ndÃ¼r. Peki DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ neden 8 Mart'ta kutlanÄ±yor? Ä°ÅŸte en acÄ± cevabÄ±...

Dünya KadÄ±nlar Gününün UluslararasÄ± barÄ±ÅŸ günü olarak kabulünün altÄ±nda iki temel neden açÄ±klandÄ±. Dünya barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±, sosyal geliÅŸim için ve temel insan haklarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± için, kadÄ±nlarÄ±n da eÅŸitlik ve kendilerini geliÅŸtirmelerine olanak gereksinimi idi. KadÄ±nlara eÅŸit haklarÄ±n verilmesiyle, Dünya barÄ±ÅŸÄ±nÄ± güçlendireceÄŸi kabul edildi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART’TA KUTLANIYOR?

8 Mart 1857 tarihinde ABDnin New York kentinde 40.000 dokuma iÅŸçisi daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± istemiyle bir tekstil fabrikasÄ±nda greve baÅŸladÄ±. Ancak polisin iÅŸçilere saldÄ±rmasÄ± ve iÅŸçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasÄ±ndan da çÄ±kan yangÄ±nda iÅŸçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasÄ± sonucunda çoÄŸu kadÄ±n 129 iÅŸçi can verdi. Ä°ÅŸçilerin cenaze törenine 100 bini aÅŸkÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±. 26 – 27 AÄŸustos 1910 tarihinde DanimarkanÄ±n Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale baÄŸlÄ± kadÄ±nlar toplantÄ±sÄ±nda (UluslararasÄ± Sosyalist KadÄ±nlar KonferansÄ±) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikasÄ± yangÄ±nÄ±nda ölen kadÄ±n iÅŸçiler anÄ±sÄ±na 8 MartÄ±n Dünya KadÄ±nlar Günü olarak kutlanmasÄ± önerisini getirdi ve öneri oybirliÄŸiyle kabul edildi Ä°lk yÄ±llarda belli bir tarih saptanmamÄ±ÅŸtÄ± ve deÄŸiÅŸen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanÄ±yordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanÄ±ÅŸÄ± 1921de Moskovada gerçekleÅŸtirilen 3. UluslararasÄ± KadÄ±nlar KonferansÄ±nda gerçekleÅŸti. Birinci ve Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bazÄ± ülkelerde kutlanmasÄ± yasaklanan Dünya KadÄ±nlar Günü, 1960lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda Amerika BirleÅŸik Devletlerinde de kutlanmaya baÅŸlanmasÄ±yla daha güçlü bir ÅŸekilde gündeme geldi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu, 16 AralÄ±k 1977 tarihinde 8 MartÄ±n Dünya KadÄ±nlar Günü olarak kutlanmasÄ±nÄ± kabul etti. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin sitesinde günün tarihine iliÅŸkin bölümde, kutlamanÄ±n New Yorkta ölen iÅŸçilerin anÄ±sÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yazÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.