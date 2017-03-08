8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel mesajlar

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda 8 Mart'ta (bugÃ¼n) kutlanan DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in sizlere en gÃ¼zel ve anlamlÄ± gÃ¶ndermek isteyeceÄŸiniz mesajlarÄ± derledik.

8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü her zamanki coÅŸkusuyla kutlanÄ±rken, sevdiklerinize yollayacaÄŸÄ±z özel mesajlar ile daha da güzelleÅŸtirebilmeniz adÄ±na sizin için küçük bir derleme yaptÄ±k. Ä°ÅŸte o mesajlar:

– DoÄŸumdan ölüme kadar her hayatÄ±n her anÄ±nda varlÄ±klarÄ±nÄ± hissettiÄŸimiz, bizi biz yapan deÄŸerli kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n bu özel gününü yürekten kutlarÄ±m.

– 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü, saygÄ±deÄŸer Türk ve Dünya kadÄ±nlarÄ±na saÄŸlÄ±k ve mutluluk getirsin. KadÄ±nlar Gününüz Kutlu Olsun

– AnalarÄ±mÄ±z, bacÄ±larÄ±mÄ±z, hayatÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ± hatta çok daha fazla deÄŸerlerimizi ifade eden kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n KadÄ±nlar Günü'nü kutluyorum.

– Bütün kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Gününü kutluyor, eÅŸitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaÅŸam sürmelerini diliyorum.

– Åžuna inanmak lâzÄ±mdÄ±r ki, dünya yüzünde gördüÄŸümüz her ÅŸey kadÄ±nÄ±n eseridir. Mustafa Kemel Atatürk (1923) KadÄ±nlar günün kutlu olsun…

– Peygamberimizin (Cennet annelerin ayaklarÄ± altÄ±ndadÄ±r) sözünün muhatabÄ± olan tüm dünya kadÄ±nlarÄ±nÄ±n 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Gününü kutlarÄ±m.

– HayatÄ± tutabilmek, sevgiyi kaçÄ±rmamak, KeÅŸke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onlarÄ± gerçekleÅŸtirecek zamanÄ± ayÄ±r kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlÄ± olsun. Ellerinize güneÅŸ, gönlünüze bahar dolsun, Her ÅŸey gönlünüzce olsun.. 8 Mart'iniz kutlu olsun.

– GüneÅŸ yüzlü annem, ellerinden öperim. KadÄ±nlar günün kutlu olsun..