Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/03/2017 09:29

8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel mesajlar


Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda 8 Mart'ta (bugÃ¼n) kutlanan DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in sizlere en gÃ¼zel ve anlamlÄ± gÃ¶ndermek isteyeceÄŸiniz mesajlarÄ± derledik.

8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü her zamanki coÅŸkusuyla kutlanÄ±rken, sevdiklerinize yollayacaÄŸÄ±z özel mesajlar ile daha da güzelleÅŸtirebilmeniz adÄ±na sizin için küçük bir derleme yaptÄ±k. Ä°ÅŸte o mesajlar:

 

– DoÄŸumdan ölüme kadar her hayatÄ±n her anÄ±nda varlÄ±klarÄ±nÄ± hissettiÄŸimiz, bizi biz yapan deÄŸerli kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n bu özel gününü yürekten kutlarÄ±m.

 

– 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü, saygÄ±deÄŸer Türk ve Dünya kadÄ±nlarÄ±na saÄŸlÄ±k ve mutluluk getirsin. KadÄ±nlar Gününüz Kutlu Olsun

 

– AnalarÄ±mÄ±z, bacÄ±larÄ±mÄ±z, hayatÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ± hatta çok daha fazla deÄŸerlerimizi ifade eden kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n KadÄ±nlar Günü'nü kutluyorum.

 

– Bütün kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Gününü kutluyor, eÅŸitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaÅŸam sürmelerini diliyorum.

 

– Åžuna inanmak lâzÄ±mdÄ±r ki, dünya yüzünde gördüÄŸümüz her ÅŸey kadÄ±nÄ±n eseridir. Mustafa Kemel Atatürk (1923) KadÄ±nlar günün kutlu olsun…

 

– Peygamberimizin (Cennet annelerin ayaklarÄ± altÄ±ndadÄ±r) sözünün muhatabÄ± olan tüm dünya kadÄ±nlarÄ±nÄ±n 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Gününü kutlarÄ±m.

 

– HayatÄ± tutabilmek, sevgiyi kaçÄ±rmamak, KeÅŸke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onlarÄ± gerçekleÅŸtirecek zamanÄ± ayÄ±r kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlÄ± olsun. Ellerinize güneÅŸ, gönlünüze bahar dolsun, Her ÅŸey gönlünüzce olsun.. 8 Mart'iniz kutlu olsun.

 

– GüneÅŸ yüzlü annem, ellerinden öperim. KadÄ±nlar günün kutlu olsun..

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