Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/03/2017 09:34

Google'dan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel doodle


YalnÄ±zca Ã¶zel gÃ¼nlerde logosunun yerine doodle kullanan ve bu hamlesiyle dikkat Ã§eken Google, anlamlÄ± gÃ¼n iÃ§in 'DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ 2017' doodle'Ä±nÄ± hazÄ±rladÄ±.

Google, 8 Mart Dünya Günü içinde özel doodle hazÄ±rladÄ± ve logosunun yanÄ±na yerleÅŸtirdi.KullanÄ±cÄ±larÄ±n büyük ilgi gösterdiÄŸi Dünya KadÄ±nlar Günü doodle'Ä± özellikle kadÄ±nlardan olumlu tepkiler aldÄ±. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± doodle'larla beÄŸeni toplayan Google, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± doodle'da kadÄ±nlarÄ±n sosyal, ekonomik ve siyasal hayattaki yerlerine vurgu yaptÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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FETÃ–'den tutuklanan 221 kiÅŸi iÃ§in Ã§atÄ± iddianamesi kabul edildi

Darbe giriÅŸimi soruÅŸturmalarÄ±nda Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 221 kiÅŸi iÃ§in karar verildi.


Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Zeynep'i kim vuruyor

Star TV'nin sevilen dizisi Kara Sevda'nÄ±n 59. bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizi bu akÅŸam saat 20.00'de ekranlarda olacak.


8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel mesajlar

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda 8 Mart'ta (bugÃ¼n) kutlanan DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in sizlere en gÃ¼zel ve anlamlÄ± gÃ¶ndermek isteyeceÄŸiniz mesajlarÄ± derledik.