Google'dan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel doodle

Her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±lda 8 Mart'ta (bugÃ¼n) kutlanan DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ iÃ§in sizlere en gÃ¼zel ve anlamlÄ± gÃ¶ndermek isteyeceÄŸiniz mesajlarÄ± derledik.