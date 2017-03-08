Google'dan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel doodle

YalnÄ±zca Ã¶zel gÃ¼nlerde logosunun yerine doodle kullanan ve bu hamlesiyle dikkat Ã§eken Google, anlamlÄ± gÃ¼n iÃ§in 'DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ 2017' doodle'Ä±nÄ± hazÄ±rladÄ±.
Google, 8 Mart Dünya Günü içinde özel doodle hazÄ±rladÄ± ve logosunun yanÄ±na yerleÅŸtirdi.KullanÄ±cÄ±larÄ±n büyük ilgi gösterdiÄŸi Dünya KadÄ±nlar Günü doodle'Ä± özellikle kadÄ±nlardan olumlu tepkiler aldÄ±. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± doodle'larla beÄŸeni toplayan Google, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± doodle'da kadÄ±nlarÄ±n sosyal, ekonomik ve siyasal hayattaki yerlerine vurgu yaptÄ±.