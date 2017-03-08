Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 08/03/2017 10:01

Kara Sevda'nÄ±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Zeynep'i kim vuruyor


Star TV'nin sevilen dizisi Kara Sevda'nÄ±n 59. bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizi bu akÅŸam saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Star TV’nin gerilim ve heyecanÄ± bitmek bilmeyen dizisi Kara Sevda’nÄ±n 59. bölüm 2. fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Kara Sevda yeni bölümde Nihan, Zeynep’in kardeÅŸinin katili olduÄŸunu öÄŸreniyor. Bu saatten sonra her yerde Nihan, her yerde onu arÄ±yor. Emir, Zeynep’e yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor ve onu yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Fakat Zeynep tam gemiye binip kaçacakken Nihan karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. Bu esnada Zeynep vuruluyor. Yoksa Zeynep’i Nihan mÄ± vuruyor?

Ä°ÅŸte Kara Sevda'nÄ±n yeni bölüm fragmanÄ±: 


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