Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/03/2017 11:28

Gazeteci Hasan Cemal'e 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor


Gazeteci Hasan Cemal'e programÄ±nda Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dava aÃ§Ä±larak, 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Gazeteci Hasan Cemal'in 15 MayÄ±s 2013 tarihinde yayÄ±nlanan "Hasan Cemal'in Çekilme GünlüÄŸü" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ddianamede, 7 buçuk yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen Hasan Cemal için savcÄ±, suçun zincirleme iÅŸlendiÄŸini belirtip ceza üst sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yükseltip 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istedi.

HASAN CEMAL VE AVUKATI KATILDI

Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya sanÄ±k Hasan Cemal ile avukatÄ± Fikret Ä°lkiz katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada ifade veren Hasan Cemal, hakkÄ±ndaki suçlamayÄ± kabul etmeyerek "O dönem zaten barÄ±ÅŸ savunuluyordu. BarÄ±ÅŸÄ±n yolu açÄ±lmak isteniyordu. DaÄŸÄ±n yolu kapatÄ±lmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdÄ±klarÄ±m vakti zamanÄ±nda daÄŸÄ±n yolu nasÄ±l açÄ±ldÄ±. Åžimdi nasÄ±l kapanacak sorusunun cevabÄ±nÄ± aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yÄ±lÄ±nda yazdÄ±klarÄ±mÄ± bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliÄŸi cezalandÄ±rmaktÄ±r. SavaÅŸÄ±, terörü ve ÅŸiddeti deÄŸil barÄ±ÅŸÄ± savunuyorum. BarÄ±ÅŸÄ± savunmaya da devam edeceÄŸim. Beraatimi istiyorum" dedi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Atalay Filiz davasÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Ankara'da iki kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Atalay Filize 2 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.


Deprem profesÃ¶rÃ¼ Marmara depremi iÃ§in tarih verdi

Ä°TÃœ Jeofizik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan Marmara iÃ§in beklenen depremin tarihini ve ÅŸiddetini aÃ§Ä±kladÄ±.


Cepheden sonra armasÄ±nÄ± da taktÄ±lar Rusya'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan hareket

Suriye'de devam eden MenbiÃ§ operasyonunda Rus askerlerinin Ã¼niformalarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde, PKK baÄŸlantÄ±lÄ± askeri konsey armasÄ±nÄ±n bulunmasÄ± hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.