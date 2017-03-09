Gazeteci Hasan Cemal'e 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor

Gazeteci Hasan Cemal'e programÄ±nda Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dava aÃ§Ä±larak, 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Gazeteci Hasan Cemal'in 15 MayÄ±s 2013 tarihinde yayÄ±nlanan "Hasan Cemal'in Çekilme GünlüÄŸü" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ddianamede, 7 buçuk yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen Hasan Cemal için savcÄ±, suçun zincirleme iÅŸlendiÄŸini belirtip ceza üst sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yükseltip 13 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istedi.

HASAN CEMAL VE AVUKATI KATILDI

Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya sanÄ±k Hasan Cemal ile avukatÄ± Fikret Ä°lkiz katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada ifade veren Hasan Cemal, hakkÄ±ndaki suçlamayÄ± kabul etmeyerek "O dönem zaten barÄ±ÅŸ savunuluyordu. BarÄ±ÅŸÄ±n yolu açÄ±lmak isteniyordu. DaÄŸÄ±n yolu kapatÄ±lmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdÄ±klarÄ±m vakti zamanÄ±nda daÄŸÄ±n yolu nasÄ±l açÄ±ldÄ±. Åžimdi nasÄ±l kapanacak sorusunun cevabÄ±nÄ± aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yÄ±lÄ±nda yazdÄ±klarÄ±mÄ± bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliÄŸi cezalandÄ±rmaktÄ±r. SavaÅŸÄ±, terörü ve ÅŸiddeti deÄŸil barÄ±ÅŸÄ± savunuyorum. BarÄ±ÅŸÄ± savunmaya da devam edeceÄŸim. Beraatimi istiyorum" dedi.