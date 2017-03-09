Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/03/2017 12:08

Deprem profesÃ¶rÃ¼ Marmara depremi iÃ§in tarih verdi


Ä°TÃœ Jeofizik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Prof. Dr. Ã–vgÃ¼n Ahmet Ercan Marmara iÃ§in beklenen depremin tarihini ve ÅŸiddetini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik MühendisliÄŸi Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için beklenen tarihin 2039-2040 yÄ±llarÄ± arasÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ä°ki bin yÄ±llÄ±k depremleri inceleyen Prof. Dr. Ercan "Kuzey Marmara'da son 2 bin yÄ±ldÄ±r olan depremler incelendiÄŸinde 6.6 ile 7.2 büyüklüÄŸü arasÄ±nda bir deprem olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüzde 24'dür. Böyle bir deprem 6.7 büyüklüÄŸünde 1935 yÄ±lÄ±nda Erdek'te olmuÅŸtu. Bu büyüklükteki depremler her 104 yÄ±lda bir olmaktadÄ±r. Buna göre olasÄ± dönem sonu 2039-2040'dÄ±r" diye kaydetti. Marmara'da 7.2'den büyük bir deprem olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yüzde 5 olduÄŸunu belirten Prof. Dr. Ercan, "Bu büyüklükte bir deprem 570 yÄ±lda bir olmaktadÄ±r. Gölcük depreminin 7.5 olmasÄ± nedeniyle, Marmara aÅŸÄ±rÄ± orada dinginleÅŸmiÅŸ, büyük bir deprem yaratma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± azalmÄ±ÅŸtÄ±r. Böyle bir deprem 2500 yÄ±lÄ±ndan önce olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olur. Ne var ki, Marmara'nÄ±n en çok olan depremleri, yüzde 71 olasÄ±lÄ±kla; 6.0 ile 6.5 büyüklükleri arasÄ±ndaki depremleridir ki, bunlar da her 30 yÄ±lda bir olmaktadÄ±r. EÄŸer, sayÄ±n bakanÄ±n sözünü ettiÄŸi gibi 2030'dan önce Ä°stanbul'da deprem olacaksa, bunun büyüklüÄŸünün 6.5'u geçmesi beklenmemelidir" ifadelerine yer verdi.

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