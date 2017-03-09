TSK'dan Kuzey Irak'taki terÃ¶r hedeflerine aÄŸÄ±r darbe

TSK tarafÄ±ndan Kuzey Irak'taki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen harekat sonucunda 7 hedef imha edildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'Ä±n Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütüne ait toplam 7 hedefin imha edildiÄŸini duyurdu.TSK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "9 Mart 2017 tarihinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu 12.00-13.00 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi Hakurk bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile hava harekatÄ± düzenlenmiÅŸ; hedeflenen bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait toplam 7 hedef (barÄ±nma yerleri ve sÄ±ÄŸÄ±nak) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edilmiÅŸtir. Görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±mÄ±z emniyetle üslerine dönmüÅŸlerdir" denildi.