Mersin Baro BaÅŸkanÄ± kadÄ±n avukatÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± engelledi 21 avukat istifa etti

Mersin Barosu'nda KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸinde bir kadÄ±n avukatÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen baÅŸkan Ali Er "Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu" aÃ§Ä±kladÄ±. OlayÄ±n bÃ¼yÃ¼mesiyle birlikte 21 kadÄ±n avukat istifasÄ±nÄ± verdi.

Dünkü gerilime yol açan, Avukat Åžilan Türk'ü kürsüde itekleyen Baro BaÅŸkanÄ± Ali Er, bazÄ± kadÄ±n avukatlarla birlikte basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Dün yaÅŸananlarÄ± 'talihsiz bir olay' diye niteyen ve kendilerini çok üzdüÄŸünü kaydeden BaÅŸkan Er ÅŸunlarÄ± söyledi:"Olayda, basÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi kasÄ±tlÄ± bir itme hareketi yoktur. Biz orada bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± davet ettik. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± davet ederken, izinsiz olarak kürsüyü iÅŸgal eden bir avukat arkadaÅŸÄ±mÄ±z var. Oradaki mesele gelen arkadaÅŸÄ±mÄ±za yol açmak adÄ±na yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bir reflekstir. Yani herhangi bir kasÄ±tlÄ± itme veya kalkma yoktur. BasÄ±nda darp olarak gösterilmesi ise bizi çok üzdü. BasÄ±n mensuplarÄ± olayÄ±n öncesini ve sonrasÄ±nÄ± bilmediÄŸi için o kÄ±smÄ±nÄ± gördüÄŸünüz için böyle bir olay yansÄ±dÄ±. KadÄ±nlara karÅŸÄ± yapÄ±lan bu hareketi isteyerek yapmÄ±ÅŸ deÄŸilim. SöylediÄŸim gibi bu yaptÄ±ÄŸÄ±m bir reflekstir, üzüntü duyuyoruz. Sadece o arkadaÅŸÄ±mÄ±zdan deÄŸil tüm kadÄ±nlardan üzüntü duyduÄŸumu belirtmek isterim."

'PROVOKASYON VE LÄ°NÇ KAMPANYASI'

Mersin Barosu KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi adÄ±na söz alan Burcu AltÄ±parmak Tör ise Baro BaÅŸkanÄ± Er'e karÅŸÄ± tamamen siyasi maksatlÄ± bir provokasyon ve saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildiÄŸini öne sürdü. Okunmak istenen bildirinin de siyasi içerikli olduÄŸunu savunan Tör, olayÄ±n ardÄ±ndan Baro BaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± yazÄ±lÄ± basÄ±n ve sosyal medya üzerinden haksÄ±z bir karalama ve linç kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

21 Ä°STÄ°FA

Mersin Adliyesi içindeki baro hizmet alanÄ±nda ise Mersin Barosu KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Burcu Düzen Gürler, düzenlendiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 21 kadÄ±n arkadaÅŸÄ± ile birlikte baro komisyonlarÄ±ndan istifa ettiklerini duyurdu.

'BASKIN VE SANSÜRÜN BÄ°R SONUCU'

Mersin Adliye SarayÄ± içindeki Mersin Barosu'nda yapÄ±lan açÄ±klamaya, bir grup avukat da destek verdi. Grup adÄ±na konuÅŸan KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi BaÅŸkanÄ± Av. Burcu Düzen Gürler, 8 Mart günü KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi'nde ciddi emeÄŸi olan kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n Baro BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan kürsüden itilmesini üzülerek karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Gürler, "Israrla siyasi bir amaç güdüldüÄŸü vurgulanmÄ±ÅŸ olsa da 8 Mart gibi bir günde yaklaÅŸÄ±k 20'ye yakÄ±n avukatÄ±n KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi'nden istifa etmesi, KadÄ±n HaklarÄ± Merkezi'ne yönelik süregelen baskÄ±, sansür ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin bir sonucudur. Siyasi herhangi bir taraf veya amaca hizmet etmemektedir" ifadelerini kullandÄ±.

'EN KISA SÜREDE AMASIZ ÖZÜR BEKLÄ°YORUZ'

Kürsüden okumak istedikleri metnin, iddia edildiÄŸi gibi siyasi bir metin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece istifalara yönelik olduÄŸunu belirten Gürler, her yÄ±l teamül olarak bütün barolarda okunan TÜBAKKOM metninde geçen 'son on yÄ±lda artan ÅŸiddet', 'kararlÄ± bir devlet politikasÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ±' ve ÅŸiddetin her türlüsüne HAYIR' ibarelerinin siyasi olduÄŸu ve deÄŸiÅŸtirilmesinin istendiÄŸini anlattÄ±. Tüm çabalarÄ±na raÄŸmen uzlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gürler, bu tavrÄ±n kendilerini istifaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Bu metne ve merkezin iÅŸleyiÅŸine yapÄ±lan müdahalenin ilk olmadÄ±ÄŸÄ± gibi son da olmayacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle istifa ettiklerini belirten Gürler, "Ä°stifa eden merkez üyelerini temsilen istifa metnini okumak için kürsüye çÄ±kan kadÄ±n meslektaÅŸÄ±mÄ±za yapÄ±lan fiziki müdahaleyi kÄ±nÄ±yor, en kÄ±sa sürede amasÄ±z ve fakatsÄ±z özür beklediÄŸimizi beyan ediyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.