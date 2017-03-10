Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/03/2017 11:39

EczacÄ±baÅŸÄ± doÄŸruladÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±


Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±ktan 5 dakika sonra BÃ¼yÃ¼kÃ§ekme'ye dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n EczabaÅŸÄ±na ait olduÄŸu ve Bilecik BozÃ¼yÃ¼k'e gitmek iÃ§in havalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düÅŸtü. EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait helikopterde 7 kiÅŸi bulunuyordu. Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduÄŸu öÄŸrenildi. DüÅŸen helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait TC-HEZ kuyruk tescilli helikopter olduÄŸu belirtildi.EczacÄ±baÅŸÄ± yetkilileri olayÄ± doÄŸruladÄ±. YapÄ± Grubundan üst düzey yetkilileri taÅŸÄ±yordu helikopter. YabancÄ± konuklarÄ±n da bulunduÄŸu bildirildi.Esenyurt'taki EczacÄ±baÅŸÄ± fabrikasÄ±ndan 11.15'te kalktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen helikopterin 6 dakika sonra düÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi. Helikopter Bilecik Bozüyük'e gidiyordu.

MODELÄ° BELLÄ° OLDU

Helikopterin Sikorsky S-76C modeli olduÄŸu öÄŸrenildi.

S-76C helikopterin özellikleri;

En yüksek hÄ±z: 287 km/sa

Uzunluk: 16 m

AÄŸÄ±rlÄ±k: 3.177 kg

Düz uçuÅŸ hÄ±zÄ±: 249 km/sa

Kanat açÄ±klÄ±ÄŸÄ±: 13 m

Motor tipi: Allison Model 250

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

istanbul helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen helikopterin neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen EczacÄ±baÅŸÄ± Grubuâ€™na ait helikopterin, BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki televizyon kulesine Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi

helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul Valisi helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ä°stanbul'daki helikopter kazasÄ±nda 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inden Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticiler Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte kazada Ã¶lenlerin isimleri

EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait uÃ§aÄŸÄ±n BeylikdÃ¼zÃ¼'ne dÃ¼ÅŸmesiyle kazada Ã¶len kiÅŸilerin sayÄ±sÄ± ve isimleri aÃ§Ä±klandÄ±.