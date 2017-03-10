EczacÄ±baÅŸÄ± doÄŸruladÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±ktan 5 dakika sonra BÃ¼yÃ¼kÃ§ekme'ye dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n EczabaÅŸÄ±na ait olduÄŸu ve Bilecik BozÃ¼yÃ¼k'e gitmek iÃ§in havalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan saat 11.16'da kalkan TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi helikopter Büyükçekmece'de saat 11.21'de düÅŸtü. EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait helikopterde 7 kiÅŸi bulunuyordu. Helikopterin Kaptan Pilotu'nun Alaaddin Nacar olduÄŸu öÄŸrenildi. DüÅŸen helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait TC-HEZ kuyruk tescilli helikopter olduÄŸu belirtildi.EczacÄ±baÅŸÄ± yetkilileri olayÄ± doÄŸruladÄ±. YapÄ± Grubundan üst düzey yetkilileri taÅŸÄ±yordu helikopter. YabancÄ± konuklarÄ±n da bulunduÄŸu bildirildi.Esenyurt'taki EczacÄ±baÅŸÄ± fabrikasÄ±ndan 11.15'te kalktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen helikopterin 6 dakika sonra düÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi. Helikopter Bilecik Bozüyük'e gidiyordu.
Helikopterin Sikorsky S-76C modeli olduÄŸu öÄŸrenildi.
S-76C helikopterin özellikleri;
En yüksek hÄ±z: 287 km/sa
Uzunluk: 16 m
AÄŸÄ±rlÄ±k: 3.177 kg
Düz uçuÅŸ hÄ±zÄ±: 249 km/sa
Kanat açÄ±klÄ±ÄŸÄ±: 13 m
Motor tipi: Allison Model 250