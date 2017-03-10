Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/03/2017 11:49

DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inden Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticiler Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte kazada Ã¶lenlerin isimleri


EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait uÃ§aÄŸÄ±n BeylikdÃ¼zÃ¼'ne dÃ¼ÅŸmesiyle kazada Ã¶len kiÅŸilerin sayÄ±sÄ± ve isimleri aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul Beylikdüzü'nde kuleye çarparak düÅŸen helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait olduÄŸu öÄŸrenildi. Kazada 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ölen kiÅŸiler arasÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ± Holding'e baÄŸlÄ± Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen de var. Beylikdüzü'nde düÅŸen helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ± YapÄ± Grubu'na ait bir helikopter olduÄŸu ifade edildi. EczacÄ±baÅŸÄ± grubundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre; düÅŸen helikopterde 2 pilot ve 5 kiÅŸinin olduÄŸu ifade edildi. Helikopterde yolcu olarak EczacÄ±baÅŸÄ± Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve 4 Rus müÅŸterinin bulunduÄŸu belirtildi. HayatÄ±nÄ± kaybedenlerin isimleri ÅŸöyle; Salim Özen, AleksandÄ±r Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga...

BOZÜYÜK'E TOPLANTIYA GÄ°DÄ°YORLARDI

Ä°stanbul'da düÅŸen EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait Sikorsky S76 tipi helikopter, Bilecik'in Bozüyük Ä°lçesi'ne gidiyordu. Bozüyük'teki EczacÄ±baÅŸÄ± Tesisleri yetkilileri, Rusya Genel Müdürü Salim Özen ile 4 Rus müÅŸterinin saat 12.00'da yapÄ±lacak toplantÄ±ya gelmek için Ä°stanbul'dan havalandÄ±klarÄ±nÄ±, ancak kÄ±sa süre sonra kazayÄ± öÄŸrendiklerini söyledi. Helikopter kazasÄ± EczacÄ±baÅŸÄ± Bozüyük Tesisleri'nde büyük üzüntüyle karÅŸÄ±landÄ±.

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istanbul helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen helikopterin neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen EczacÄ±baÅŸÄ± Grubuâ€™na ait helikopterin, BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki televizyon kulesine Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi

helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul Valisi helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ä°stanbul'daki helikopter kazasÄ±nda 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±


EczacÄ±baÅŸÄ± doÄŸruladÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±ktan 5 dakika sonra BÃ¼yÃ¼kÃ§ekme'ye dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n EczabaÅŸÄ±na ait olduÄŸu ve Bilecik BozÃ¼yÃ¼k'e gitmek iÃ§in havalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.