Ä°stanbul Valisi helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ä°stanbul'daki helikopter kazasÄ±nda 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait olduÄŸu belirtiliyor.Vali Åžahin, Anadolu AjansÄ± muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan yerel saatle 11.16'da kalkan helikopterin havalandÄ±ktan beÅŸ dakika sonra Büyükçekmece sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde E-5 karayolu üzerine düÅŸtüÄŸünü söyledi.

DHA, helikopterin TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi olduÄŸunu belirtti.CNN TÜRK'e konuÅŸan Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Akgün, helikopterin paramparça olduÄŸunu ve yolcularÄ±n kurtulma ÅŸansÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'Helikopterde 4 Rus vatandaÅŸÄ± vardÄ±'

DHA, helikopterde 4'ü Rusya vatandaÅŸÄ± 7 kiÅŸinin bulunduÄŸunu bildirdi.CNN Türk televizyonuna konuÅŸan bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± helikopterin bir kuleye çarparak yol kenarÄ±na düÅŸtüÄŸünü anlattÄ±.Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve ambulans sevkedilirken, E-5 karayolunun trafiÄŸe kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.OlayÄ±n nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoÄŸun sis olduÄŸu belirtiliyor.