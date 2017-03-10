Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/03/2017 12:30

Ä°stanbul Valisi helikopter kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin Ä°stanbul'daki helikopter kazasÄ±nda 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Helikopterin EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait olduÄŸu belirtiliyor.Vali Åžahin, Anadolu AjansÄ± muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan yerel saatle 11.16'da kalkan helikopterin havalandÄ±ktan beÅŸ dakika sonra Büyükçekmece sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde E-5 karayolu üzerine düÅŸtüÄŸünü söyledi.

DHA, helikopterin TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76 tipi olduÄŸunu belirtti.CNN TÜRK'e konuÅŸan Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Akgün, helikopterin paramparça olduÄŸunu ve yolcularÄ±n kurtulma ÅŸansÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'Helikopterde 4 Rus vatandaÅŸÄ± vardÄ±'

DHA, helikopterde 4'ü Rusya vatandaÅŸÄ± 7 kiÅŸinin bulunduÄŸunu bildirdi.CNN Türk televizyonuna konuÅŸan bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± helikopterin bir kuleye çarparak yol kenarÄ±na düÅŸtüÄŸünü anlattÄ±.Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve ambulans sevkedilirken, E-5 karayolunun trafiÄŸe kapandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.OlayÄ±n nedeni henüz bilinmiyor, ancak bölgede yoÄŸun sis olduÄŸu belirtiliyor.

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istanbul helikopter kazasÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen helikopterin neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen EczacÄ±baÅŸÄ± Grubuâ€™na ait helikopterin, BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki televizyon kulesine Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi


DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§inden Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticiler Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte kazada Ã¶lenlerin isimleri

EczacÄ±baÅŸÄ±'na ait uÃ§aÄŸÄ±n BeylikdÃ¼zÃ¼'ne dÃ¼ÅŸmesiyle kazada Ã¶len kiÅŸilerin sayÄ±sÄ± ve isimleri aÃ§Ä±klandÄ±.


EczacÄ±baÅŸÄ± doÄŸruladÄ± dÃ¼ÅŸen helikopterle ilgili bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan kalktÄ±ktan 5 dakika sonra BÃ¼yÃ¼kÃ§ekme'ye dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n EczabaÅŸÄ±na ait olduÄŸu ve Bilecik BozÃ¼yÃ¼k'e gitmek iÃ§in havalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.