Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen helikopterin neden dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul'a dÃ¼ÅŸen EczacÄ±baÅŸÄ± Grubuâ€™na ait helikopterin, BeylikdÃ¼zÃ¼'ndeki televizyon kulesine Ã§arparak dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi

Saat 11.15'te havalanan ve 11.21’de düÅŸen helikopterin çarptÄ±ÄŸÄ± Beylikdüzü’ndeki televizyon kulesinin toplam yüksekliÄŸi 257 metre. Helikopterin düÅŸüÅŸ nedeni belli olduEczacÄ± Grubu’na ait olan ve iÅŸletmesi KuÄŸu HavacÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlÄ± kullanÄ±lÄ±yordu. Saatte 287 kilometre hÄ±za çÄ±kabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi.Çift motorlu, yüksek performanslÄ± helikopterin teknik arÄ±za yaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ise Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü ekiplerinin yapacaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma sonrasÄ±nda ortaya çÄ±kacak.

'BÄ°ZÄ° ALLAH KORUDU'

Büyükçekmece'de düÅŸen helikopterin çarptÄ±ÄŸÄ± TV kulesinin güvenlik görevlileri olay anÄ±nÄ± anlattÄ±. 6 aydÄ±r kulede geceleri mesai yapan Emrullah Kuru, olay anÄ±nda kulenin hemen yanÄ±ndaki konteynerda istirahat ettiÄŸini ve büyük bir gürültüyle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kuru, " YataÄŸÄ±mÄ±n üzerinde uzanÄ±yordum. Önce helikopterin sesini duymuÅŸtum. KÄ±sa bir süre sonra büyük bir gürültü duyduk. Helikopter önce kuleye çarptÄ± sonra da yola düÅŸtü. Bizim yattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer ile kule arasÄ± 50 ila 60 metre mesafe var. Bizi Allah korudu. bizim üzerimize de düÅŸebilirdi" dedi.

"SESÄ° DUYUNCA DIÅžARI FIRLADIK"

AynÄ± yerde yine güvenlik görevlisi olarak çalÄ±ÅŸan Yener SaygÄ±lÄ± da "Biz sesi duyunca dÄ±ÅŸarÄ± fÄ±rladÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda helikopterin yola düÅŸtüÄŸünü gördük. Dumanlar yükseliyordu" ifadelerini kullandÄ±.