Kulenin dÃ¼ÅŸen helikopter pilotuna kalkÄ±ÅŸ izni verdiÄŸi ses kaydÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde BeylikdÃ¼zÃ¼'ne dÃ¼ÅŸen helikoptere kalkÄ±ÅŸ izni veren kule gÃ¶revlisinin ses kayÄ±tlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek üzere havalanan EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait Sikorsky S-76 tipi helikopter, Büyükçekmece'de düÅŸtü. Helikoptere kalkÄ±ÅŸ izni veren kule görevlisinin, pilotla konuÅŸma kayÄ±tlarÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. KayÄ±tlarda kule görevlisi helikopter pilotuna, "Ä°yi günler, planÄ±nÄ±z mevcut. GidiÅŸ yeri ve tahmini yol boyu yetkisi alabilir miyim?" anonsu yapÄ±yor.