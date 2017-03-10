Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/03/2017 18:10

Kulenin dÃ¼ÅŸen helikopter pilotuna kalkÄ±ÅŸ izni verdiÄŸi ses kaydÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±


BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde BeylikdÃ¼zÃ¼'ne dÃ¼ÅŸen helikoptere kalkÄ±ÅŸ izni veren kule gÃ¶revlisinin ses kayÄ±tlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'ndan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gitmek üzere havalanan EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait Sikorsky S-76 tipi helikopter, Büyükçekmece'de düÅŸtü. Helikoptere kalkÄ±ÅŸ izni veren kule görevlisinin, pilotla konuÅŸma kayÄ±tlarÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. KayÄ±tlarda kule görevlisi helikopter pilotuna, "Ä°yi günler, planÄ±nÄ±z mevcut. GidiÅŸ yeri ve tahmini yol boyu yetkisi alabilir miyim?" anonsu yapÄ±yor.

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Olimpiyatlarda kazandÄ±ÄŸÄ± altÄ±n madalyayÄ± geri aldÄ±lar

Londra OlimpiyatlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan AslÄ± Ã‡akÄ±r Alptekin'in kanÄ±ndaki deÄŸerlerin yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle diskalifiye edilerek, madalyasÄ± geri istendi.


BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± AkgÃ¼n'den uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran iddia

7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ± ile ilgili BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan AkgÃ¼n, "Televizyon kulesi Ã¶nÃ¼nÃ¼zde, bir yere Ã§arpsa iz olmaz mÄ± Bir iz olur, bir ÅŸey olur, sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±yla kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.


BBP'de bÃ¼yÃ¼k gerilim Genel baÅŸkanÄ±n kararÄ± partiyi baÄŸlamaz

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici'nin 16 Nisan'daki referandum da Evet oyu vereceklerini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partinin KahramanmaraÅŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan KÄ±zÄ±ldaÄŸ, toplantÄ±da "hayÄ±r" sonucunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.