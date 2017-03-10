Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/03/2017 18:26

Bu fotoÄŸraf 8 Mart'ta Ã§ekildi paylaÅŸÄ±mÄ± tepki Ã§ekti


Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'Ä±n 8 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma kadÄ±n hayranlarÄ± tepki gÃ¶sterdi.

Instagramda milyonlarca takipçisi olan dünyaca ünlü playboy Dan Bilzerian'Ä±n 8 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m büyük tepki çekti. Bilzerian, 8 Mart'ta kadÄ±n mankenlerle havuzda alem yaparken, bir kadÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± da masa gibi kullanarak, geçirdiÄŸi keyifli anlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±na yükledi. FotoÄŸrafÄ± yüklerken de altÄ±na "Bugün kadÄ±nlar günü herkese mutluluklar ve teÅŸekkürler, onlar pek çok ÅŸey için en iyisidir" yazdÄ±. PaylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan hayranlarÄ± tepkide gecikmezken fotoÄŸrafa 17 binden daha fazla yorum geldi. BazÄ± hayranlarÄ± Bilzerian'Ä±n hayatÄ±nÄ± kÄ±skandÄ±klarÄ±nÄ± yazarken, bir kÄ±smÄ± da ayrÄ±mcÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± protesto ettiklerini söylediler.

Ä°ÅŸte Dan Bilzerian'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:

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