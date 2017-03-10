BBP'de bÃ¼yÃ¼k gerilim Genel baÅŸkanÄ±n kararÄ± partiyi baÄŸlamaz

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici'nin 16 Nisan'daki referandum da Evet oyu vereceklerini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partinin KahramanmaraÅŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan KÄ±zÄ±ldaÄŸ, toplantÄ±da "hayÄ±r" sonucunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Büyük Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici'nin 16 Nisan'daki referandum da Evet oyu vereceklerini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partiden farkÄ± sesler yükselmeye baÅŸladÄ±. BBP KahramanmaraÅŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan KÄ±zÄ±ldaÄŸ, referandum ile ilgili partide yapÄ±lan istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda 'HayÄ±r' sonucunun çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen Genel BaÅŸkan Mustafa Destici'nin 'Evet' açÄ±klamasÄ±nda bulunduÄŸunu iddia etti. KÄ±zÄ±ldaÄŸ, "Bu karar; Büyük Birlik Partisi'ni baÄŸlayacak bir karar deÄŸildir. Partiyi baÄŸlayacak bir karar olmuÅŸ olsaydÄ± teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu tavÄ±r ve iradeden oluÅŸan 'HayÄ±r' açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmasÄ± lazÄ±mdÄ±" dedi.

'Ä°HANETE ORTAK OLMAYIZ'

Genel BaÅŸkan Destici'nin kendisine taahhüt de verdiÄŸini ifade eden KÄ±zÄ±ldaÄŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z bana 'Bu parti tek adam partisi deÄŸildir. Ä°stiÅŸarede çÄ±kan sonucu açÄ±klarÄ±m' taahhüdünde bulunmuÅŸtu. Lakin bugün yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu açÄ±klama bunun tam tersi yönünde bir açÄ±klama oldu. DolayÄ±sÄ±yla bu karar sadece temsili bir karar, Büyük Birlik Partisi'ni baÄŸlayacak bir karar deÄŸildir. Partiyi baÄŸlayacak bir karar olmuÅŸ olsaydÄ± teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zÄ±n ortaya koyduÄŸu tavÄ±r ve iradeden oluÅŸan 'HayÄ±r' açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmasÄ± lazÄ±mdÄ±. Bizi hayrete düÅŸürmüÅŸ olan bu durumu sayÄ±n Genel BaÅŸkan'Ä±n sarayla yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu görüÅŸme sonrasÄ± tavÄ±r deÄŸiÅŸtirdiÄŸini görmekteyiz. Ne konuÅŸuldu ne edildi bu da manidardÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla biz memleket ve millet meselesi adÄ±na hiçbir ihanete ortak olmayÄ±z. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun arkadaÅŸlarÄ± hiçbir kötü kararÄ±n altÄ±na imza atmaz ve memleketimizi sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokacak böyle bir sürece de destek vermez."

'TEÅžKÄ°LATLAR KAZAN KALDIRDI'

BBP Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan KÄ±zÄ±ldaÄŸ ayrÄ±ca, Destici'nin açÄ±klamasÄ±na birçok il teÅŸkilatÄ±nÄ±n da karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Bugün sadece KahramanmaraÅŸ teÅŸkilatÄ± olarak deÄŸil birçok teÅŸkilatÄ±mÄ±z kazan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ durumda, her yerde teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z farklÄ± farklÄ± açÄ±klamalar yapÄ±lmakta ve eminim ki teÅŸkilatlarÄ±mÄ±z bu hafta sonu Ankara'da toplanarak genel merkezimizi protesto edecek bir tavÄ±r sergileyecektir. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ±n bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan edeceklerdir" dedi.

ÅžENDÄ°LLER: SARAYDA NE KONUÅžULDU?

BBP'den 19'uncu Dönem KahramanmaraÅŸ MilletvekilliÄŸi yapan ÖkkeÅŸ Åžendiller ise KÄ±zÄ±ldaÄŸ'Ä±n açÄ±klamalarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek partililerin referandum da 'HayÄ±r' diyeceÄŸini kaydederek, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Büyük Birlik Partisi iki sebepten dolayÄ± Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine olumlu bakmadÄ±. Birincisi rahmetli Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ÅŸahadetinden dolayÄ± mevcut hükümetin tutumlarÄ± en büyük sebep oldu. BildiÄŸiniz gibi arma- kurtarma sabote edildi, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun davasÄ±na bakan ve bu konuda onun aleyhinde karar veren kamu görevlilerinin tümü bu zamana kadar mükafatlandÄ±rÄ±ldÄ±. Mevcut hükümet ayrÄ±ca bu konunun kapatÄ±lmasÄ± için bu zamana kadar uÄŸraÅŸtÄ±. 105 Temmuz'dan hemen önce KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun davasÄ±yla ilgili takipsizlik kararÄ± verdi ve ÅŸu ana kadar da daha kapaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmadÄ±. Her erken kalkan AK Partili ve yetkili 'Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun katillerini bulduk' diyor. Ben buradan çaÄŸrÄ±da bulunuyorum, bu lafÄ± istismar için kullanmayÄ±n. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu kim katlettiyse, onlarÄ±n deyimiyle FETÖ olur, bir baÅŸkasÄ± olur kim olursa olsun bunu bulmak devletin ve hükümetin vazifesidir. Bunu bulmamÄ±ÅŸken, 15 Temmuz öncesi dosyayÄ± kapatÄ±p 7 aydan beri açÄ±lmamÄ±ÅŸken BBP'den 'Evet' oyu beklemek kimsenin akÄ±l karÄ± deÄŸildir. O zaman partinin Genel baÅŸkanÄ± SayÄ±n Mustafa Destici neye dayanarak partinin kurularÄ±nÄ±n kararÄ±na ters olarak böyle bir açÄ±klamayÄ± niye yaptÄ±, bunun pazarlÄ±ÄŸÄ±nda ne var, sarayda ne görüÅŸüldü, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu dosyasÄ± gündeme geldi mi gelmedi mi onun açÄ±klamasÄ±nÄ± istiyoruz."

SÄ°VAS Ä°L BAÅžKANI: KARARIMIZI Ä°L YÖNETÄ°M TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAYACAÄžIZ

BBP Sivas Ä°l BaÅŸkanÄ± UÄŸur Bulut da partisinin genel merkezinin aldÄ±ÄŸÄ± referandum kararÄ±yla ilgili il yönetimi ile deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±ktan sonra kararlarÄ±nÄ± açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi. BazÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan Destci'nin kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren paylaÅŸÄ±mlarÄ±n kendileriyle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici'nin, partisinin 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum da 'evet' diyeceÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BBP Sivas Ä°l BaÅŸkanÄ± UÄŸur Bulut, il yönetimi ile verilen kararÄ± deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yaptÄ±ktan sonra açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi. Genel BaÅŸkan Destici'nin açÄ±klamasÄ± sonrasÄ±, sosyal medyada BBP Sivas adÄ± ile yapÄ±lan ve 'Evet' kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren ve genel baÅŸkanÄ± yok hükmünde gösteren paylaÅŸÄ±mlarla il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilgisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"PARTÄ°LÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N GÖRÜÅžÜ BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°DÄ°R"

Partisinin genel merkezinin verdiÄŸi referandum kararÄ± hakkÄ±nda il yönetimi ve partilileriyle deÄŸerlendirme yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen Ä°l BaÅŸkanÄ± UÄŸur Bulut, "Genel merkezimiz referandum la ilgili böyle bir açÄ±klama yaptÄ±. Biz il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za mesaj yoluyla bir deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledik. Genel merkezin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayÄ± yönetim kurulu ve tüm teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zla birlikte deÄŸerlendireceÄŸiz. Bugün kendilerinin açÄ±klama yapmasÄ± üzerine 'BBPSivas' adlÄ± bir Twitter hesabÄ±ndan il teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸüymüÅŸ gibi sanal ortamda bizim adÄ±mÄ±za bir söylem yayÄ±ldÄ±. Biz bununla ilgili yasal iÅŸlemi baÅŸlattÄ±k. Partimizin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü belli olmasÄ±na raÄŸmen genel merkez böyle bir açÄ±klama yaptÄ±. Fakat biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, yönetim kurulu üyelerimize tüm baskÄ±lara raÄŸmen bu süreçte BBP'de yöneticilik yapmÄ±ÅŸ kardeÅŸlerimize önem verdiÄŸimizden dolayÄ± deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±z. BBPSivas adlÄ± Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama bana ait deÄŸildir. Bunu art niyetli buluyorum. Twitter hesabÄ±nÄ±n kime ait olduÄŸunu bilmiyoruz. Bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bununla ilgili Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvuracaÄŸÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, partililerimizin görüÅŸü bizim için önemlidir" ifadelerini kullandÄ±.