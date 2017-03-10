BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± AkgÃ¼n'den uÃ§ak kazasÄ±yla ilgili kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran iddia

7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ± ile ilgili BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan AkgÃ¼n, "Televizyon kulesi Ã¶nÃ¼nÃ¼zde, bir yere Ã§arpsa iz olmaz mÄ± Bir iz olur, bir ÅŸey olur, sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±yla kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Bugün öÄŸle saatlerinde 7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uçak kazasÄ±yla ilgili konuÅŸan Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Aygün, 'Hemen olayÄ±n olduÄŸu yerin güneyinde akaryakÄ±t istasyonunun kameralarÄ±ndan alÄ±nan görüntüleri defalarca izledik bir ÅŸey çÄ±kartamadÄ±k ondan, göremedik, anlayamadÄ±k bir türlü. Ama sonuçta sikorsky helikopter. 10 metre önümüzü göremediÄŸimiz bir siste uçuyor, yüzde yüz görerek uçmuyor, aletle uçuyor. Bunun sonucu ancak kaza kriminal ekiplerinin çalÄ±ÅŸmasÄ± ortaya koyacak. Televizyon kulesinin saÄŸÄ±nda, solunda, ortasÄ±nda, uçtaki antende fiziki olarak bir ÅŸey göremedik. Ama sonuçta olsa da olmasa da burasÄ± bütün uçuÅŸ haritalarÄ±nda yer alÄ±r. Bu kadar yoÄŸun bir siste ben olsam uçmam ama nasÄ±l bir uçuÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±r bilmem. BunlarÄ±n tamamÄ± bilimle ortaya koyulacaktÄ±r. YazÄ±k oldu" dedi.

"SÄ°NEK VURMUYOR BUNA HELÄ°KOPTER VURUYOR"

Hasan Akgün, 'Televizyon kulesi önünüzde bir yere çarpsa iz olmaz mÄ± Bir iz olur, bir ÅŸey olur. Sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor. Anteni de görüyorsunuz' Diyelim ki vurdu, o zaman kÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m, bir ÅŸey olmasÄ± lazÄ±m. Ben bilemiyorum, eÄŸer çarpmÄ±ÅŸsa ortaya koyacaklardÄ±r diye konuÅŸtu.

'BÄ°ZÄ°M AKTÄ°F ÇAKAR LAMBAMIZ ÇALIÅžIYOR

Televizyon kulesinde görevli olan Ramazan Atay ise kazayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:'YukarÄ±da her hangi bir bulguya biz rastlamadÄ±k. Zaten en ufak bir ÅŸeyde yukarÄ±da bir çÄ±tÄ±rtÄ± dahi olsa duyuyoruz. Kaza esnasÄ±nda görevdeydim, hemen çÄ±ktÄ±m baktÄ±m dumanÄ± gördüm. Ama kuleyle ilgili veya çarpmayla ilgili bir ÅŸey görmedim. Hemen yukarÄ± çÄ±ktÄ±m zaten çok sis vardÄ± sis daÄŸÄ±ldÄ±ktan sonra baktÄ±m oraya herhangi bir ÅŸey görmedik. An itibariyle de bizimle alakalÄ± bir ÅŸey gözükmüyor. Çakar lamba ile ilgili sorular doluÅŸuyor. Bizim aktif çakar lambamÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yor, tüm makinelerimiz aktif halde. En tepedeki lambamÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yor, o esnada da çalÄ±ÅŸÄ±yordu, ben kontrol ettim. Åžu anda da aktif, öyle bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Kulemizde de kazayla ilgi hiçbir bulguya rastlamadÄ±k."