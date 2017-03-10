Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 10/03/2017 20:17

Olimpiyatlarda kazandÄ±ÄŸÄ± altÄ±n madalyayÄ± geri aldÄ±lar


Londra OlimpiyatlarÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan AslÄ± Ã‡akÄ±r Alptekin'in kanÄ±ndaki deÄŸerlerin yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle diskalifiye edilerek, madalyasÄ± geri istendi.

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), 3 Mart 2017 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)'a gönderdiÄŸi yazÄ±da, AslÄ± ÇakÄ±r Alptekin'in Londra OlimpiyatlarÄ±'nda 1500 metre yarÄ±ÅŸmasÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± altÄ±n madalyayÄ± doping nedeniyle diskalifiye edildiÄŸini ve madalyanÄ±n geri iadesi istenildiÄŸi bildirildi.

8 YIL MEN EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda kadÄ±nlar 1500 metrede altÄ±n madalya kazanan Alptekin'in biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduÄŸunu TAF'a bildirmiÅŸ ve gerekli cezanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Türkiye Atletizm Federasyonu sporcuya ceza vermemiÅŸti. Bu geliÅŸme üzerine UluslararasÄ± Atletizm BirliÄŸi (IAAF) CAS'a baÅŸvurmuÅŸ ve CAS Alptekin'i 8 yÄ±l müsabakalardan men etmiÅŸti.

MADALYAYI GERÄ° ALDILAR

8 yÄ±l ceza alan AslÄ± ÇakÄ±r Alptekin Anti Doping AjansÄ± (VADA) ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu gizlilik anlaÅŸmasÄ± sonrasÄ±, cezasÄ± 4 yÄ±la indirilmiÅŸti. 4 yÄ±llÄ±k cezasÄ±nÄ± çeken Alptekin'e gelen resmi yazÄ±da, 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren yarÄ±ÅŸabilir denmiÅŸti. Ancak, doping resmileÅŸince IOC madalyanÄ±n iadesi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine yazÄ± göndererek 'madalyayÄ± geri alÄ±n' dedi. YazÄ± Türkiye Atletizm Federasyonu'na gönderildi. Federasyon, sporcudan madalyayÄ± alarak geri gönderecek.

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