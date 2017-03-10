Olimpiyatlarda kazandÄ±ÄŸÄ± altÄ±n madalyayÄ± geri aldÄ±lar

7 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ± ile ilgili BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan AkgÃ¼n, "Televizyon kulesi Ã¶nÃ¼nÃ¼zde, bir yere Ã§arpsa iz olmaz mÄ± Bir iz olur, bir ÅŸey olur, sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±yla kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.