Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 07:53

Bakan Sayan Kaya polis eskortu eÅŸliÄŸinde Hollanda'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi


TÃ¼rk BaÅŸkonsolosluÄŸunda Ã¼lkeye giriÅŸi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, zorla aracÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lÄ±p polis eskortu eÅŸliÄŸinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek Almanya'nÄ±n Kuzey Renvestfalya eyaleti baÅŸkenti DÃ¼sseldorf'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Karayoluyla Hollanda'ya giden ve Türk BaÅŸkonsolosluÄŸuna giriÅŸi engellenen Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapÄ±lan skandallar zincirinin son halkasÄ± sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± oldu. Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, aracÄ±ndan zorla çÄ±karÄ±lÄ±p baÅŸka bir araca bindirilerek, polis eskortu eÅŸliÄŸinde, büyük bir kalabalÄ±ÄŸÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± bölgeden ayrÄ±ldÄ±.Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nÄ±n önce korumalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki araçla BaÅŸkonsolosluÄŸun yakÄ±nÄ±nda tutulduklarÄ± yerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan korumalarÄ±n Almanya'ya gönderildiÄŸi bildirildi.

DÄ°RENÄ°NCE VÄ°NÇLE GÖTÜRMEK Ä°STEDÄ°LER

Daha sonra Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yÄ± aracÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan polis, Kaya'nÄ±n direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracÄ± zorla çekme giriÅŸiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araçla olay yerinden götürüldü.YaklaÅŸÄ±k 5 saat boyunca BaÅŸkonsolosluk civarÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸi ile buluÅŸmayÄ± bekleyen Kaya'nÄ±n Almanya'ya polis eskortu eÅŸliÄŸinde götürüldüÄŸü belirtildi.

BAKAN DÜSSELDORF'A GÄ°DÄ°YOR

Hollanda'nÄ±n diplomatik skandala neden olacak ÅŸekilde Almanya'ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'nÄ±n Kuzey Renvestfalya eyaleti baÅŸkenti Düsseldorf'a geliyor. Bakan Kaya'nÄ±n geceyi buradaki Ä°ntercontinental Hotelde geçireceÄŸi bildirildi.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.