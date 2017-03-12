Bakan Sayan Kaya Twitter'dan duyurdu Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yorum

Hollanda'ya miting konuÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in giden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± BetÃ¼l Sayan Kaya, polis ile yaÅŸanan arbedenin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini Twitter adresinden duyurdu.

Hollanda'da Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Betül Sayan Kaya, sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸini Twitter adresinden duyurdu. Bakan Kaya, "Demokratik ve insani deÄŸerler ayaklar altÄ±na alÄ±narak Nijmegen sÄ±nÄ±rÄ±ndan Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z adÄ±na bunu kÄ±nÄ±yorum. Bu faÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda Demokrasi adÄ±na dünyanÄ±n tavÄ±r almasÄ± gerekiyor! Bir kadÄ±n bakana yapÄ±lan bu muamele asla kabul edilemez." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. Bakan Kaya'nÄ±n bazÄ± korumalarÄ±nÄ±n ve danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da göz altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°ÅŸte Bakan Kaya'nÄ±n o Tweet'i: