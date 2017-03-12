Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 07:58

Bakan Sayan Kaya Twitter'dan duyurdu Almanya'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yorum


Hollanda'ya miting konuÅŸmasÄ± yapmak iÃ§in giden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± BetÃ¼l Sayan Kaya, polis ile yaÅŸanan arbedenin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini Twitter adresinden duyurdu.

Hollanda'da Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Betül Sayan Kaya, sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediliÅŸini Twitter adresinden duyurdu. Bakan Kaya, "Demokratik ve insani deÄŸerler ayaklar altÄ±na alÄ±narak Nijmegen sÄ±nÄ±rÄ±ndan Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z adÄ±na bunu kÄ±nÄ±yorum. Bu faÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda Demokrasi adÄ±na dünyanÄ±n tavÄ±r almasÄ± gerekiyor! Bir kadÄ±n bakana yapÄ±lan bu muamele asla kabul edilemez." paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. Bakan Kaya'nÄ±n bazÄ± korumalarÄ±nÄ±n ve danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da göz altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°ÅŸte Bakan Kaya'nÄ±n o Tweet'i:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.