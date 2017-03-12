Bakan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi polis TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na saldÄ±rdÄ±

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± BetÃ¼l Sayan Kaya Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nden polisler eÅŸliÄŸinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden sonra TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Polis, TOMA araÃ§larÄ±yla tazyikli su sÄ±karak ve kÃ¶peklerle Ã¼stlerine yÃ¼rÃ¼yerek mÃ¼dahalede bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Betül Sayan Kaya, Rotterdam'da yaklaÅŸÄ±k 4 saat süren bekleyiÅŸinin ardÄ±ndan polis eskortuyla sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edildi. Bakan'Ä±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden sonra Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde bulunan binlerce Türk vatandaÅŸÄ±na Hollanda polisi saldÄ±rdÄ±.Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n üzerine TOMA araçlarÄ±yla tazyikli su sÄ±kÄ±lan müdahalede, çok sayÄ±da polis köpeÄŸi kullanÄ±ldÄ±.VatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± polis köpeklerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrarken, arbede sÄ±rasÄ±nda bazÄ± göstericiler aldÄ±klarÄ± darbeyle bilincini yitirerek yere düÅŸtü.AtlÄ± polislerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± müdahelede, aralarÄ±nda Türk gazetecilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ± güvenlik güçlerinin fiziksel ÅŸiddetine uÄŸradÄ±.Polis müdahalesinin ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n büyük bölümü bölgeden uzaklaÅŸmak zorunda kaldÄ±.Rotterdam'da belediye tarafÄ±ndan olaÄŸanüstü hal ilan edildiÄŸi açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. OlaÄŸanüstü halin ardÄ±ndan bölgeye aÄŸÄ±r silahlÄ± polisler sevk edildi.