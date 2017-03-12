Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:01

Bakan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi polis TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na saldÄ±rdÄ±


Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± BetÃ¼l Sayan Kaya Hollanda'nÄ±n TÃ¼rk BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nden polisler eÅŸliÄŸinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden sonra TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Polis, TOMA araÃ§larÄ±yla tazyikli su sÄ±karak ve kÃ¶peklerle Ã¼stlerine yÃ¼rÃ¼yerek mÃ¼dahalede bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Betül Sayan Kaya, Rotterdam'da yaklaÅŸÄ±k 4 saat süren bekleyiÅŸinin ardÄ±ndan polis eskortuyla sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edildi. Bakan'Ä±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden sonra Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu önünde bulunan binlerce Türk vatandaÅŸÄ±na Hollanda polisi saldÄ±rdÄ±.Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n üzerine TOMA araçlarÄ±yla tazyikli su sÄ±kÄ±lan müdahalede, çok sayÄ±da polis köpeÄŸi kullanÄ±ldÄ±.VatandaÅŸlardan bazÄ±larÄ± polis köpeklerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrarken, arbede sÄ±rasÄ±nda bazÄ± göstericiler aldÄ±klarÄ± darbeyle bilincini yitirerek yere düÅŸtü.AtlÄ± polislerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± müdahelede, aralarÄ±nda Türk gazetecilerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ± güvenlik güçlerinin fiziksel ÅŸiddetine uÄŸradÄ±.Polis müdahalesinin ardÄ±ndan vatandaÅŸlarÄ±n büyük bölümü bölgeden uzaklaÅŸmak zorunda kaldÄ±.Rotterdam'da belediye tarafÄ±ndan olaÄŸanüstü hal ilan edildiÄŸi açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. OlaÄŸanüstü halin ardÄ±ndan bölgeye aÄŸÄ±r silahlÄ± polisler sevk edildi.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.