Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:08

TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Rotterdam'daki etkinliklerine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ± o bakanÄ±n ismi dikkat Ã§ekti


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n yapacaÄŸÄ± referandum etkinliklerine karÅŸÄ± Ã§Ä±karak yasaklayan ve Sayan Kaya'yÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip'in ismi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Rotterdam'da yapacaÄŸÄ± etkinliklere karÅŸÄ± çÄ±kan Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip'in adÄ±nÄ± duyanlar büyük bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip'in adÄ±nÄ± duyanlar ilk olarak "Müslüman mÄ±?" sorusunu sordu. Peki Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip kim? Ahmet Ebu Talip, Fas'ta Müslüman bir ailenin çocuÄŸu olarak dünyaya geldi. 15 yaÅŸÄ±nda Hollanda'ya yerleÅŸti. Ä°letiÅŸim mühendisi oldu. Uzun süren bir televizyon deneyiminin ardÄ±ndan siyasete girip, Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± oldu.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.