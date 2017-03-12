TÃ¼rk politikacÄ±larÄ±n Rotterdam'daki etkinliklerine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ± o bakanÄ±n ismi dikkat Ã§ekti

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n yapacaÄŸÄ± referandum etkinliklerine karÅŸÄ± Ã§Ä±karak yasaklayan ve Sayan Kaya'yÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip'in ismi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Rotterdam'da yapacaÄŸÄ± etkinliklere karÅŸÄ± çÄ±kan Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip'in adÄ±nÄ± duyanlar büyük bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip'in adÄ±nÄ± duyanlar ilk olarak "Müslüman mÄ±?" sorusunu sordu. Peki Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Ebu Talip kim? Ahmet Ebu Talip, Fas'ta Müslüman bir ailenin çocuÄŸu olarak dünyaya geldi. 15 yaÅŸÄ±nda Hollanda'ya yerleÅŸti. Ä°letiÅŸim mühendisi oldu. Uzun süren bir televizyon deneyiminin ardÄ±ndan siyasete girip, Rotterdam Belediye BaÅŸkanÄ± oldu.