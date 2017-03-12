TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± tepkisini Rotterdam polisini arayÄ±p DombÄ±ra dinleterek gÃ¶sterdi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ardÄ±ndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n miting etkinliÄŸini engelleyen Rotterdam belediyesi TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na mÃ¼dahalede bulundu. Bir vatandaÅŸ, polisi arayÄ±p "DombÄ±ra" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinletti.

Hollanda'nÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'yÄ± Rotterdam'da konsolosluÄŸa girmesini engellmesinin ardÄ±ndan, Türkiye'de ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda vatandaÅŸlar Hollanda'ya hemen her platformda tepki göstermeye baÅŸladÄ±. Bir vatandaÅŸÄ±n tepki için yaptÄ±klarÄ± ise Türk'ün aklÄ±yla baÅŸ edilemeyceÄŸinin dünyaya bir kez daha gösterdi. Rotterdam polisini arayan vatandaÅŸ, telefonu açan HollandalÄ± polise "DombÄ±ra" dinletti.