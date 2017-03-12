Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:15

TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± tepkisini Rotterdam polisini arayÄ±p DombÄ±ra dinleterek gÃ¶sterdi


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ardÄ±ndan Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n miting etkinliÄŸini engelleyen Rotterdam belediyesi TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na mÃ¼dahalede bulundu. Bir vatandaÅŸ, polisi arayÄ±p "DombÄ±ra" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinletti.

Hollanda'nÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'yÄ± Rotterdam'da konsolosluÄŸa girmesini engellmesinin ardÄ±ndan, Türkiye'de ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda vatandaÅŸlar Hollanda'ya hemen her platformda tepki göstermeye baÅŸladÄ±. Bir vatandaÅŸÄ±n tepki için yaptÄ±klarÄ± ise Türk'ün aklÄ±yla baÅŸ edilemeyceÄŸinin dünyaya bir kez daha gösterdi. Rotterdam polisini arayan vatandaÅŸ, telefonu açan HollandalÄ± polise "DombÄ±ra" dinletti.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.