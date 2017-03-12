Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:18

Son dakika Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±


BakanlarÄ±n Hollanda'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlikten sonra Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu ile Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin de gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve giriÅŸ-.Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Hollanda ile yaÅŸanan toplantÄ± gerginliÄŸinin ardÄ±ndan BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesinde bulunan Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu, giriÅŸi çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±. AlÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan çevik kuvvet ekipleri konsolosluk önünde yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±. Hollanda'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸi'nin de güvenlik gerekçesiyle giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.