Son dakika Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±

BakanlarÄ±n Hollanda'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginlikten sonra Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu ile Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin de gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve giriÅŸ-.Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Hollanda ile yaÅŸanan toplantÄ± gerginliÄŸinin ardÄ±ndan BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesinde bulunan Hollanda BaÅŸkonsolosluÄŸu, giriÅŸi çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±. AlÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan çevik kuvvet ekipleri konsolosluk önünde yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±. Hollanda'nÄ±n Ankara BüyükelçiliÄŸi'nin de güvenlik gerekçesiyle giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.