Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:25

YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilere kÃ¶tÃ¼ haber D100 karayolu trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±


Ä°stanbul'da D100 karayolu'nda meydana gelen trafik kazasÄ± sonrasÄ± tÃ¼m ÅŸeritler trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilerin farklÄ± yollar kullanarak okullarÄ±na ulaÅŸmalarÄ± Ã¶neriliyor.

Ä°stanbul'da D100 karayoluu Sefaköy-ÇobançeÅŸme yönünde meydana gelen trafik kazasÄ± nedeniyle tüm ÅŸeritler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. YGS'ye girecek öÄŸrencilerin alternatif yollarÄ± kullanmasÄ± öneriliyor. Ä°stanbul'da D100 karakoyu Sefaköy-ÇobançeÅŸme yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasÄ± nedeniyle tüm ÅŸeritlerin trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Trafik akÄ±ÅŸÄ± yan yoldan saÄŸlanÄ±yor. YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) girecek adaylarÄ±n bu yöndeki trafik yoÄŸunluÄŸunu göz önüne alarak alternatif güzergahlarÄ± kullanmasÄ± öneriliyor. Bu yÄ±l yürürlüÄŸe giren yeni uygulamaya göre sÄ±nava girecek öÄŸrenciler 15 dakika öncesinde sÄ±nÄ±flarda olmasÄ± gerekiyor. Belirlenen saatten sonra gelen öÄŸrenciler sÄ±nava alÄ±nmayacak.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.