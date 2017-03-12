YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilere kÃ¶tÃ¼ haber D100 karayolu trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'da D100 karayolu'nda meydana gelen trafik kazasÄ± sonrasÄ± tÃ¼m ÅŸeritler trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilerin farklÄ± yollar kullanarak okullarÄ±na ulaÅŸmalarÄ± Ã¶neriliyor.

Ä°stanbul'da D100 karayoluu Sefaköy-ÇobançeÅŸme yönünde meydana gelen trafik kazasÄ± nedeniyle tüm ÅŸeritler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. YGS'ye girecek öÄŸrencilerin alternatif yollarÄ± kullanmasÄ± öneriliyor. Ä°stanbul'da D100 karakoyu Sefaköy-ÇobançeÅŸme yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazasÄ± nedeniyle tüm ÅŸeritlerin trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Trafik akÄ±ÅŸÄ± yan yoldan saÄŸlanÄ±yor. YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) girecek adaylarÄ±n bu yöndeki trafik yoÄŸunluÄŸunu göz önüne alarak alternatif güzergahlarÄ± kullanmasÄ± öneriliyor. Bu yÄ±l yürürlüÄŸe giren yeni uygulamaya göre sÄ±nava girecek öÄŸrenciler 15 dakika öncesinde sÄ±nÄ±flarda olmasÄ± gerekiyor. Belirlenen saatten sonra gelen öÄŸrenciler sÄ±nava alÄ±nmayacak.