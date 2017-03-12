Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:38

Hollanda hÃ¼kÃ¼meti tavrÄ±nÄ± koydu Gelmesi yasak deÄŸil konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± istemiyoruz


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n da Hollanda'da yapacaÄŸÄ± etkinliklerin iptal edilmesi Ã¼zerine Hollanda hÃ¼kÃ¼metinden ilk aÃ§Ä±klama geldi.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan'Ä±n konuÅŸma yapamayacaÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda bulundu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'da uçuÅŸ izninin iptal edilmesinin ardÄ±ndan karayoluyla Hollanda'ya giden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ± konsolosluÄŸa 30 metre kala durduruldu. YaÅŸanan krize iliÅŸkin Hollanda hükümetinden ilk açÄ±klama geldi.

"GELMESÄ° YASAK DEÄžÄ°L, KONUÅžMA YAPMASINI Ä°STEMÄ°YORUZ"

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Türk bakanlarÄ±n Hollanda'ya gelmesi yasak deÄŸildir. Biz sadece onlarÄ±n Türk bir gruba konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Burada bir konuÅŸma yapmaya niyetleniyor gibi gözüküyor. Bizim görüÅŸümüze göre bu akÅŸam bunu yapamaz. Konuyu yakÄ±ndan takip ediyoruz ve bir çözüme kavuÅŸturacaÄŸÄ±z. NasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸu anda söyleyemem" ifadelerini kullandÄ±.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.