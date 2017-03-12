Hollanda hÃ¼kÃ¼meti tavrÄ±nÄ± koydu Gelmesi yasak deÄŸil konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± istemiyoruz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya'nÄ±n da Hollanda'da yapacaÄŸÄ± etkinliklerin iptal edilmesi Ã¼zerine Hollanda hÃ¼kÃ¼metinden ilk aÃ§Ä±klama geldi.

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan'Ä±n konuÅŸma yapamayacaÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda bulundu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'da uçuÅŸ izninin iptal edilmesinin ardÄ±ndan karayoluyla Hollanda'ya giden Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n aracÄ± konsolosluÄŸa 30 metre kala durduruldu. YaÅŸanan krize iliÅŸkin Hollanda hükümetinden ilk açÄ±klama geldi.

"GELMESÄ° YASAK DEÄžÄ°L, KONUÅžMA YAPMASINI Ä°STEMÄ°YORUZ"

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte'nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Türk bakanlarÄ±n Hollanda'ya gelmesi yasak deÄŸildir. Biz sadece onlarÄ±n Türk bir gruba konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Burada bir konuÅŸma yapmaya niyetleniyor gibi gözüküyor. Bizim görüÅŸümüze göre bu akÅŸam bunu yapamaz. Konuyu yakÄ±ndan takip ediyoruz ve bir çözüme kavuÅŸturacaÄŸÄ±z. NasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸu anda söyleyemem" ifadelerini kullandÄ±.