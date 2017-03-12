FlaÅŸ Bakan Sayan Kaya Ã¶zel uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼yor

Hollanda'da konuÅŸma yapmasÄ± engellenerek Almanya'ya gÃ¶nderilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ã¶zel uÃ§akla Ä°stanbul'a geri dÃ¶nÃ¼yor.

Hollanda'dan sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'ye geliyor. Bakan Kaya, bazÄ± programlara katÄ±lmak için Berlin'de bulunan Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç'a tahsis edilen özel uçakla Almanya'daki Köln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbul'a hareket etti. Bakan Kaya'nÄ±n havaalanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± esnasÄ±nda Türkiye'nin Köln BaÅŸkonsolosu Hüseyin Emre Engin de hazÄ±r bulundu.

HOLLANDA'DAN DÄ°PLOMATÄ°K KRÄ°Z

Hollanda hükümeti, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacÄ±yla yapacaÄŸÄ± ziyaretleri engellemiÅŸti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da halen izinli olarak Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemiÅŸti.Rotterdam'da BaÅŸkonsolosluÄŸuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nÄ±n önce korumalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Kaya'yÄ± aracÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan polis, vinçli çekici getirip aracÄ± zorla çekme giriÅŸiminde bulunmuÅŸtu. AracÄ±n kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, baÅŸka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüÅŸtü. Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaÅŸÄ±nÄ± daÄŸÄ±tmak için polis köpekleri ve atlÄ± polisleri kullanarak sert ÅŸekilde müdahale etmiÅŸti.