Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± Hollanda'da bakanlara yapÄ±lan mÃ¼dahale ve saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± ve MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi yÃ¶neticileri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmesini ve Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya'nÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini kÄ±nadÄ±.

Ä°ÅŸ dünyasÄ±, Hollanda'nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Aile BakanÄ± Kaya'ya yapÄ±lanlar hakkÄ±nda konuÅŸtu. Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanÄ± Mehmet BüyükekÅŸi, konuya iliÅŸkin, köklü siyasi, sosyal ve ticari baÄŸlarÄ±n olduÄŸu Avrupa'dan olumsuz bir haber daha alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Daha öncesinde bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n konuÅŸma yapmasÄ±na izin vermeyen Hollanda, ÅŸimdi ise bu yanlÄ±ÅŸ tutumunu bir adÄ±m daha ileriye taÅŸÄ±yarak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n inmesine izin vermedi." dedi. "Bunu yapan ülke 400 yÄ±ldÄ±r iliÅŸki içinde olduÄŸumuz bir ülke, NATO müttefikimiz olan bir ülke, tam üyelik beklediÄŸimiz AB'nin bir üyesi ve ekonomik olarak güçlü ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olan bir ülke." diyen BüyükekÅŸi, bu tarz davranÄ±ÅŸ sergilemesini beklemedikleri ülkelerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini dile getirdi.

"UÇUÅž Ä°ZNÄ° VERÄ°LMEMESÄ°NÄ° ANLAMAK MÜMKÜN DEÄžÄ°L"

DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) BaÅŸkanÄ± Ömer Cihad Vardan ise iptal kararÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.Bir süredir bazÄ± Avrupa ülkelerinin, Türk bakanlarÄ±na yönelik hukuk ve akÄ±l dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve bunu Türk iÅŸ dünyasÄ± olarak anlayamadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Vardan, "Hele, SayÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±za Hollanda'ya uçuÅŸ izni verilmemesini anlamak mümkün deÄŸil." dedi.Vardan, "Avrupa, üzerine inÅŸa edildiÄŸi demokratik deÄŸerler ile açÄ±kça çeliÅŸiyor. Maalesef bunun diplomatik nezaket, hukuk, evrensel deÄŸerler ve demokratik anlayÄ±ÅŸla baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± imkansÄ±z." dedi.

"HOLLANDA'NIN CENTÄ°LMENLÄ°ÄžE YAKIÅžMAYAN KARARINI KINIYORUM"

Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± (Ä°SO) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erdal BahçÄ±van da Hollanda'nÄ±n dostluÄŸa ve demokratik centilmenliÄŸe yakÄ±ÅŸmayan kararÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.BahçÄ±van, "Çivisi çÄ±kmÄ±ÅŸ dünyada diyalog, diplomasi ve samimiyet ön planda olmalÄ± ve deÄŸer görmelidir. Hollanda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile ilgili kararÄ±nda böyle bir anlayÄ±ÅŸa önem vermeyerek ciddi bir hata yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye'nin gereken cevabÄ± vereceÄŸine inanÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde de bulundu.

"BU SÜRECÄ°N Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°MÄ°ZE ZARAR VERMEDEN NÄ°HAYET BULMASINI DÄ°LÄ°YORUM"

Müstakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÜSÄ°AD) Genel BaÅŸkanÄ± Nail Olpak ise ifade özgürlüÄŸü söylemleriyle öne çÄ±kan Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerinin bakanlara karÅŸÄ± son dönemde takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± olumsuz tavÄ±rlarÄ± tasvip etmediklerini dile getirerek, "Siyasetçilerimizin gurbetçi yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya gelme hakkÄ±na saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu. Olpak, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'na yapÄ±lanlarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu sürecin ekonomik ve toplumsal iliÅŸkilerimize zarar vermeden, nihayet bulmasÄ±nÄ± diliyorum." dedi.