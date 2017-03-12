Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±

Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Türkiye'ye karÅŸÄ± art arda skandal kararlar alan Hollanda'da, çarÅŸamba günü seçim yapÄ±lacak. YapÄ±lan son anketlere göre; aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geeert Wilders önde gidiyor. Türkiye ve Müslüman karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± üzerine seçim kampanyasÄ±nÄ± kuran Wilders'i; BaÅŸbakan Rutte takip ediyor. Anketlere göre Rutte yüzde 17 oranÄ±na sahip, Wilders ise yüzde 16 oranÄ±na kadar yükseldi. BaÅŸbakan Rutte de, koltuÄŸunu kaybetmemek için Wilders gibi nefret dolu açÄ±klamalar yapÄ±yor.