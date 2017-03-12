Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 12/03/2017 08:50

Hollanda'nÄ±n skandal kararlarÄ±nÄ±n altÄ±ndan bakÄ±n ne Ã§Ä±ktÄ±


Hollanda'da 3 gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan seÃ§imler Ã¶ncesi kampanyalarÄ±n MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlemesi TÃ¼rkiye-Hollanda arasÄ±nda yaÅŸanan krizlerin de nedeni olduÄŸu sÃ¶yleniyor.

Türkiye'ye karÅŸÄ± art arda skandal kararlar alan Hollanda'da, çarÅŸamba günü seçim yapÄ±lacak. YapÄ±lan son anketlere göre; aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geeert Wilders önde gidiyor. Türkiye ve Müslüman karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± üzerine seçim kampanyasÄ±nÄ± kuran Wilders'i; BaÅŸbakan Rutte takip ediyor. Anketlere göre Rutte yüzde 17 oranÄ±na sahip, Wilders ise yüzde 16 oranÄ±na kadar yükseldi. BaÅŸbakan Rutte de, koltuÄŸunu kaybetmemek için Wilders gibi nefret dolu açÄ±klamalar yapÄ±yor.

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Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.


FlaÅŸ Bakan Sayan Kaya Ã¶zel uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼yor

Hollanda'da konuÅŸma yapmasÄ± engellenerek Almanya'ya gÃ¶nderilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ã¶zel uÃ§akla Ä°stanbul'a geri dÃ¶nÃ¼yor.