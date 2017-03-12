Bakan AÄŸbal Avrupa'da demokrasiyle alakasÄ± olmayan tavÄ±rlar sergileniyor

Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Almanya'dan sonra Hollanda'nÄ±n verdiÄŸi kararlara karÅŸÄ± eleÅŸtiride bulunarak,"Diplomatik kurallar, teamÃ¼ller iÃ§erisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek" dedi.

Hollanda ile yaÅŸanan krize deÄŸinen Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, ''Hiçbir ÅŸekilde demokrasiyle alakasÄ±, uygun olmayan tavÄ±rlar sergileniyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z açÄ±klamalar yaptÄ±lar. Diplomatik kurallar, teamüller içerisinde bunlara misliyle cevabÄ± verilecek.'' dedi.

''DÄ°PLOMATÄ°K ANLAMDA KARÅžILIÄžI VERÄ°LECEKTÄ°R''

Temaslarda bulunmak üzere Edirne'yegelen Bakan AÄŸbal, sabah namazÄ±nÄ± Selimiye Camisi'nde kÄ±ldÄ±. Bakan AÄŸbal, namaz öncesi AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dün gece Hollanda'da yaÅŸananlarÄ±n asla kabul edilemeyeceÄŸini söyledi.Diplomatik olarak karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n misliyle verileceÄŸini ifade eden Bakan AÄŸbal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Antidemokratik, faÅŸizan ve gerçekten 2. Dünya SavaÅŸÄ± öncesi Avrupa Nazizmini hortlatan tavÄ±rlarÄ± Türkiye olarak asla kabul etmiyoruz. BunlarÄ±n diplomatik anlamda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilecektir. Hem DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n uçaÄŸÄ±nÄ±n Hollanda'ya inmesinin yasaklanmasÄ±, ardÄ±ndan Aile BakanÄ±mÄ±za Hollanda'da hiçbir ÅŸekilde insanlÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmayan, diplomatik teamüllere uymayan, demokrasiyle baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lamayacak o tavÄ±rlarÄ± da kabul etmiyoruz. Bir ülkenin bakanÄ± Hollanda'ya girecek, kendi ülke konsolosluÄŸuna gitmek isteyecek, barikatlar kurulacak, engeller kurulacak, asla kabul edilemeyecek polis muamelelerine tabi tutulacak. Bunlara asla hiçbir medeni devletin, toplumun cesaret dahi edememesi lazÄ±m. Avrupa büyük bir trajediyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ, Nazizim hepsi arka arkaya geliyor."