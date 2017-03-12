Hollanda'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ±sÄ± Wilders'ten kÃ¼stah 'TÃ¼rkiye' paylaÅŸÄ±mÄ±

Hollanda'da seÃ§im Ã¶ncesi TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ä±rkÃ§Ä± politikacÄ± Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Sayan Kaya'nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± engellemelere karÅŸÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik kriz Ä±rkçÄ± politikacÄ± Geert Wilders'in iÅŸine yaradÄ±. FÄ±rsattan istifade eden Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) Ä±rkçÄ± lideri Wilders Twitter'dan bir dizi küstah paylaÅŸÄ±mda bulundu. IrkçÄ± lider Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± ilk paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, "Harika! YoÄŸun PVV baskÄ±sÄ± sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanÄ±nÄ±n iniÅŸine izin vermedi. ErdoÄŸan ile aynÄ± fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin" dedi.

"Ä°ÄžRENÇ BU BÄ°ZÄ°M ÜLKEMÄ°Z"

Wilders bununla da yetinmeyerek arka arkaya ÅŸu tweetleri attÄ±:On yÄ±llardÄ±r devam eden açÄ±k sÄ±nÄ±rlar, büyük göçler, kültürün korunmasÄ±, sÄ±fÄ±r entegrasyon, çifte vatandaÅŸlÄ±k. Ä°ÅŸte sonucu. 500 Türk Allah-u Ekber diye baÄŸÄ±rÄ±yor. BurasÄ± bizim ülkemiz! MeydanÄ± hÄ±zlÄ±ca temizleyin. Görüntüye bakÄ±n. ErdoÄŸan Hollanda için faÅŸist diyor ve Türkler Rotterdam'da keyifle Türk bayraklarÄ±nÄ± sallÄ±yor. Ä°ÄŸrenç. Bu bizim ülkemiz.