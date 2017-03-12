TÃ¼rkiye'den Hollanda'ya misilleme bÃ¼yÃ¼kelÃ§i kovuldu elÃ§ilik ablukaya alÄ±ndÄ±

Hollanda'nÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± diplomatik engellemenin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'de misilleme kararÄ±nÄ± iÅŸleme geÃ§irerek izinli olan Hollanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin geri dÃ¶nmemesini sÃ¶yledi.

Hollanda hükümetinin, Türk bakanlara uyguladÄ±ÄŸÄ± skandal uygulamalara Türkiye'den ilk diplomatik karÅŸÄ±lÄ±k geldi.Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Rotterdam'da konsolosluk binasÄ±na 30 metre kala polis tarafÄ±ndan önünün kesilerek engellenmesinin ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu harekete geçti. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Hollanda'nÄ±n Türk BakanlarÄ± engellemesine tepki olarak "Halen izinli olarak Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediÄŸimiz bildirilmiÅŸtir" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Öte yandan, Hollanda'nÄ±n, polis tarafÄ±ndan durdurulan Bakan Kaya'nÄ±n yanÄ±na gitmek isteyen Türk Büyükelçiye de izi vermemesine de misilleme yapÄ±ldÄ±. Türkiye'deki bütün Hollanda misyonlarÄ±na, büyükelçiliÄŸe, konsolosluklara ve bunlara baÄŸlÄ± yapÄ±lara giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlar durdurulurken, bu yapÄ±lara çÄ±kan sokaklar da kapatÄ±ldÄ±.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI'NDAN AÇIKLAMA

BakanlÄ±ktan bu konuda yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'da yaÅŸayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerimizle biraraya gelmek üzere bugün (11 Mart) Hollanda'ya yapacaÄŸÄ± ziyaret Hollanda hükümetinin çeÅŸitli engellemeleri sonucunda son anda iptal edilmiÅŸtir. Hollanda Hükümeti bu süreçte en baÅŸÄ±ndan itibaren diplomatik teamüllere yakÄ±ÅŸmayan bir tutum izlemiÅŸ, ziyareti engellemek için her yola baÅŸvurmuÅŸtur. Hollanda makamlarÄ±nÄ±n talebine uygun ÅŸekilde toplantÄ±nÄ±n Rotterdam yerine Lahey BüyükelçiliÄŸimiz konutunda yapÄ±lmasÄ± tarafÄ±mÄ±zdan kabul edilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bu sefer de bir diplomatik misyonda toplantÄ±ya katÄ±lacaklarÄ±n listesini talep etmek gibi kabul edilemez isteklerini kabul etmeyince Hollanda makamlarÄ± SayÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±za verilen uçuÅŸ iznini bugün öÄŸlen saatlerinde iptal etmiÅŸlerdir.