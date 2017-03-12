TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nen Bakan Sayan Kaya yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ilk kez anlattÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan sonra referandum toplantÄ±sÄ± yapmak iÃ§in Hollanda'nÄ±n Rotterdam ÅŸehrine giden Bakan Sayan Kaya TÃ¼rkiye'ye Ã¶zel uÃ§akla indikten sonra sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini anlattÄ±.

Hollanda'dan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Ä°stanbul'a döndü. Atatürk HavalimanÄ±'nda açÄ±klamalarda bulunan Kaya, yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Kaya, "Diplomatik pasaporta sahip bir bakan olarak, Avrupa'ya Hollanda'ya seçmenlerimizle buluÅŸmaya gittim. Bir bakan olarak, kendi topraklarÄ±mÄ±z sayÄ±lan konsolosluk binasÄ±nda buluÅŸmak için gittim. Ve bunun için izin almamÄ±z gerekmiyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti topraklarÄ±nda, seçmenlerimizle buluÅŸmak için, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin neler getirdiÄŸini anlatmak için gittim. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmak üzere konsolosluÄŸumuza gittik, 30 metre kal araçlarÄ±mÄ±z durduruldu. Hiçbir ÅŸekilde bizim konsolosluk binasÄ±na gitmesine izin verilmedi. Konsolosumuza da bizim yanÄ±mÄ±za gelmesine izin verilmedi. Hollanda'da gerçekten çok acÄ± bir gece yaÅŸadÄ±k. Bizim maslahatgüzarÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Benim koruma arkadaÅŸlarÄ±m, danÄ±ÅŸmanÄ±m, beÅŸ kiÅŸilik ekibim gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Biz de araçtan çÄ±karÄ±larak polisler eÅŸliÄŸinde, HollandalÄ± polisler eÅŸliÄŸinde bir sÄ±nÄ±r, Almanya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki polis merkezine götürüldük. Bir buçuk saat bekletildik. Çok kaba ve sert muameleye maruz kaldÄ±k. Her zaman kadÄ±n haklarÄ±ndan bahseden Avrupa'nÄ±n bir kadÄ±n bakana muamelesi de çok çirkin. SÄ±nÄ±rda 1,5 saat bekletildikten sonra Almanya'ya geçtik ve uçaÄŸa binerek buraya geldik. Bu anti demokratik bir uygulama" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DÜN GECE NELER YAÅžANDI?

Hollanda'da Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n Türk konsolosluÄŸuna giriÅŸine izin verilmedi. YaklaÅŸÄ±k 5 saat süren bekleyiÅŸin ardÄ±ndan Bakan Kaya, Hollanda polisinin eskortluÄŸunda Almanya'ya götürüldü. Hollanda polisi ise konsolosluk önünde toplananlar müdahale etti. Bakan Kaya'nÄ±n önce bazÄ± korumalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve Almanya'ya gönderildi. Polis, Bakan'Ä± aracÄ±ndan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±, aracÄ±n çekilmesi için vinç getirildi. Daha sonra Bakan Kaya, polis eskortluÄŸunda Almanya'ya götürüldü. Bakan Kaya "Bu faÅŸist uygulama karÅŸÄ±sÄ±nda demokrasi adÄ±na dünyanÄ±n tavÄ±r almasÄ± gerekiyor. Bir kadÄ±n bakana yapÄ±lan bu muamele asla kabul edilemez" dedi. Kaya bu sabah ise Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç'a tahsis edilen özel uçakla Almanya'daki Köln-Bonn havaalanÄ±ndan Ä°stanbul'a hareket etti.